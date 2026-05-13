"ต๊ะ นารากร" ฟาดเดือด! อินฟลูฯ เล่าข่าวแต่ไร้จรรยาบรรณ แซะแรงมีแค่ "มือถือ-แอปตัดต่อฟรี" ก็สร้างตัวได้แล้ว

"ต๊ะ นารากร" เปิดใจเหตุผลที่ไม่ยอมทำช่องข่าวส่วนตัว ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อินฟลูฯ ยุคใหม่ที่เน้น "ดูดคอนเทนต์" โดยไม่ลงพื้นที่จริง ชี้ชัดความแตกต่างระหว่างนักข่าวมืออาชีพกับคนที่แค่อยากมีกระแส ย้ำชัดการมีมือถือและแอปตัดต่อฟรี ไม่ได้หมายความว่าจะขโมยหยาดเหงื่อคนอื่นมาเป็นของตัวเองได้
จากกรณีก่อนหน้านี้เกิดประเด็นดรามาของอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์สายเล่าข่าว พฤติกรรม "ดูดคอนเทนต์" ทั้งนำคลิปไปรีแอ็กชัน ดัดแปลง หรือใช้ AI เขียนข่าวใหม่เพื่อเรียกยอดวิวโดยไม่ลงทุนลงพื้นที่ จนคนในแวดวงสื่อสารมวลชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของอินฟลูฯ รายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
วันนี้ (13 พ.ค.) เฟซบุ๊ก “นารากร ติยายน” อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ฟาดแรงถึงพฤติกรรมของ "อินฟลูเอนเซอร์" บางกลุ่มที่ตั้งตัวเป็นคนเล่าข่าว แต่กลับไร้จรรยาบรรณในการทำงาน โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "นี่แหละคือเหตุผลที่ฉันไม่ทำช่องข่าวของตัวเอง เพราะฉันไม่อยากขโมยงานของใคร นักข่าวเป็นอาชีพที่งานหนักรายได้น้อย ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง บางข่าวกว่าจะได้มาต้องรอเป็นวันๆ
แต่ทุกวันนี้มีคนที่ไม่ได้เติบโตจากสำนักข่าว ไม่มีรุ่นพี่ในวงการช่วยสอนเรื่องมารยาท ไม่เข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่มีความละอายที่แอบลักงานของคนอื่นมาแอบอ้างเป็นของตัวเอง แต่มีโทรศัพท์มือถือ มีแอปตัดต่อฟรี ก็สามารถสร้างตัวเป็น influencer"