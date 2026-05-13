กรมบังคับคดีแจงชัด! ปมยึดบ้านทั้งที่หนี้เป็นศูนย์ ชี้แบงก์ส่งข้อมูลพลาด ยันถอนอายัดแล้ว

กรมบังคับคดีเคลียร์ชัด กรณีลูกหนี้ชั้นดีถูกส่งหมายอายัดบ้านทั้งที่ปิดบัญชีเป็นศูนย์ ยืนยันเจ้าพนักงานทำตามขั้นตอนกฎหมายหลังโจทก์ยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Filing แต่เมื่อผู้เสียหายนำหลักฐานมายืนยันจึงรีบประสานธนาคารจนพบว่าเป็นการส่งข้อมูลคลาดเคลื่อน ล่าสุดได้ดำเนินการถอนการยึดที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
ชายวัย 55 ปี เจอหมายยึดบ้านเตรียมขายทอดตลาด ทั้งที่กัดฟันจ่ายหนี้แบงก์หมดเกลี้ยงกว่า 4 แสนบาทจนยอดเป็นศูนย์ ล่าสุดธนาคารโร่ขอโทษ รับทนายความดำเนินคดีผิดพลาดไม่อัปเดตข้อมูล ด้านอธิบดีกรมบังคับคดีแจง โจทก์ยื่นเรื่องผ่านระบบคลาดเคลื่อน ยันสั่งถอนการยึดทรัพย์เรียบร้อยแล้ว
จากกรณีเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2569 นายเกรียงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี ชาว ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินและหนังสือประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หลังได้รับหนังสือประกาศยึดทรัพย์จากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ (ลงวันที่ 8 พ.ค. 2569) ระบุให้ยึดที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัย มูลค่าประมาณ 418,140 บาท เพื่อเตรียมนำออกขายทอดตลาด
นายเกรียงศักดิ์เปิดเผยว่า ตนได้นำบ้านและที่ดินไปจำนองกับธนาคารแห่งหนึ่งนานกว่า 10 ปี ก่อนจะประสบปัญหาขาดส่งช่วงโควิด-19 แต่ได้เข้าไกล่เกลี่ยและนำเงินก้อนจำนวน 418,140 บาท ไปชำระปิดบัญชีจนหนี้เป็นศูนย์ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2568 แต่จู่ๆ กลับมีหมายยึดทรัพย์ส่งมาถึงบ้าน ทำให้ครอบครัวตกใจและกังวลอย่างหนักว่าจะสูญเสียที่อยู่อาศัย
ล่าสุดภายหลังเรื่องราวถูกนำเสนอผ่านสื่อ นายมงคลวิทย์ รันนันวรกุล ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ พร้อมด้วย นายเพทาย ศูนย์จันทร์ ผู้อำนวยการเขตควบคุมและบริหารหนี้ ภาค 11 ได้เดินทางลงพื้นที่เข้าพบผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจ
ทางธนาคารออกมายอมรับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินคดีของฝ่ายทนายความ ที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบว่าลูกค้าได้ปิดบัญชีและรับโฉนดคืนไปแล้ว พร้อมยืนยันว่าธนาคารไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งส่งหนังสือเพิกถอนการยึดทรัพย์ไปยังสำนักงานบังคับคดีแล้ว และจะออกเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความมั่นใจและเยียวยาผลกระทบด้านจิตใจให้แก่ผู้เสียหาย
ขณะเดียวกัน วันนี้ (13 พ.ค.) นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า คดีนี้เป็นคดีของศาลจังหวัดชัยภูมิ (หมายเลขแดงที่ ผบ.1651/2560) ซึ่งขั้นตอนการยึดทรัพย์เกิดขึ้นเนื่องจากทางโจทก์ (ธนาคาร) ได้ยื่นคำขอยึดทรัพย์ผ่านระบบ e-Filing โดยแถลงยืนยันว่าจำเลยยังชำระหนี้ไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เมื่อจำเลยนำพยานหลักฐานการปิดบัญชีมาแสดง เจ้าพนักงานฯ จึงรีบประสานงานกลับไปยังโจทก์ทันที ซึ่งทางโจทก์ได้รับทราบและแถลงขอถอนการยึดทรัพย์ โดยยอมรับว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
"เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการถอนการยึดที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา" อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวย้ำ
ทั้งนี้ กรมบังคับคดีฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาด้านการบังคับคดีแพ่ง ล้มละลาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือการวางทรัพย์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ โทร. 0-2881-4999 หรือสายด่วน 1111 กด 79 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.led.go.th