ปิดตำนานมาเฟียชายหาด! เปิดยุทธการทวงคืน "หาดฟรีด้อม" โมเดลปราบทุนฮุบป่าทั่วไทย

"ปิดตำนานมาเฟียฮุบหาด! รัฐบาลล้างกลุ่มอิทธิพลยึดครอง 'หาดฟรีด้อม' นานนับทศวรรษ เปลี่ยนชายหาดสาธารณะเป็นพื้นที่เก็บค่าผ่านทาง แฉกลโกงใช้เอกสารสิทธิ์ทิพย์สวมรอยที่ดินรัฐ รมต.ทส. ย้ำเอาจริงไม่มีข้อยกเว้น เตรียมส่งฟ้องสำนวนรัดกุม ทวงคืนผืนป่า 57 ไร่กลับสู่มือประชาชน
รัฐบาลยกระดับมาตรการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ หลังพบขบวนการยึดครอง "หาดฟรีด้อม" แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนานกว่า 10 ปี แฉพฤติกรรมสุดกร่าง ปิดเส้นทางสาธารณะเรียกเก็บค่าผ่านทาง พร้อมสวมสิทธิ์เอกสารมิชอบ ล่าสุดผู้ต้องหาดอดมอบตัวแล้ว 4 คดี
ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้คำสั่งโดยตรงของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่กำชับให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดฟรีด้อม ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต อย่างใกล้ชิด หลังได้รับร้องเรียนว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลเข้าครอบครองอย่างเป็นระบบ เพื่อเปลี่ยนชายหาดสาธารณะให้กลายเป็นขุมทรัพย์ส่วนตัว
จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่า ขบวนการนี้เริ่มฝังรากมาตั้งแต่ปี 2558 โดยอาศัยจังหวะช่วงที่เจ้าของที่ดินเดิมเสียชีวิต และความระสัขระสายในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ เข้ามายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดกว่า 57 ไร่
พฤติการณ์สำคัญที่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1.การปิดกั้นทางเข้า-ออก - อาศัยชัยภูมิที่ถูกโอบล้อมด้วยเขา ปิดทางสาธารณะเพียงหนึ่งเดียว
2.เรียกเก็บค่าหัว - กักขังนักท่องเที่ยวให้ต้องจ่ายเงิน 200 - 300 บาทต่อคน โดยอ้างเป็นค่าดูแลพื้นที่และจัดการขยะ
3.ขบวนการสวมสิทธิ์ - พบความพยายามนำเอกสารสิทธิ์ปลอมเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ดินของรัฐอย่างเป็นระบบ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทส. พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง, กอ.รมน., และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย พบมีการบุกรุกชัดเจนจนนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาแล้วรวม 23 คดี ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
ล่าสุดที่ สภ.กะรน นายปรินทร (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี หนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกรุกอย่างน้อย 4 คดี รวมพื้นที่กว่า 9 ไร่ ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อสู้คดีตามกฎหมาย
พล.ต.ต.นันทชาติ ยืนยันหนักแน่นว่า ปฏิบัติการ "หาดฟรีด้อม" คือโมเดลต้นแบบในการจัดการกับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยรัฐบาลจะไม่มีการอ่อนข้อให้กับกลุ่มอิทธิพลที่ทำลายระบบนิเวศและละเมิดสิทธิประชาชน พร้อมสั่งเร่งรัดสำนวนคดีส่งฟ้องศาลให้รัดกุมที่สุด เพื่อทวงคืนพื้นที่ป่ากลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินอย่างถาวร