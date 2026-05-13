ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว-ต้นไม้-สายสิญจน์ จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง หลังเสร็จพระราชพิธีพืชมงคลฯ 2569 เพื่อความเป็นสิริมงคล

บรรยากาศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2569 ประชาชนจำนวนมากเดินเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้นไม้ และสายสิญจน์กลับไปบูชา เชื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และการประกอบอาชีพ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า
วันนี้ (13 พ.ค.) ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2569 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ประชาชนจำนวนมากต่างทยอยเดินเข้าสู่บริเวณประกอบพิธีเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้นไม้ รวมถึงสายสิญจน์ที่ใช้ภายในพระราชพิธี กลับไปเก็บรักษาไว้เป็นสิริมงคล
บรรยากาศภายในมณฑลพิธีเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนหลายคนต่างเฝ้ารอช่วงเวลาหลังเสร็จสิ้นพิธีเพื่อเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่หว่านในแปลงนาทดลอง โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนโชคลาภ และทำให้การเพาะปลูกหรือการประกอบอาชีพเจริญงอกงาม
นอกจากนี้ ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เลือกเก็บต้นไม้และสายสิญจน์กลับไปบูชาไว้ภายในบ้านหรือสถานประกอบการ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นวัตถุมงคลที่ผ่านพระราชพิธีสำคัญ อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ความร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและครอบครัว
สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีเก่าแก่ที่สืบทอดมาแต่โบราณ มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย และเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกประจำปีของประเทศ โดยในทุกปีจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมพิธีและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวกลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างต่อเนื่อง