หนีไม่พ้น! CIB บุกรวบ "ตำรวจปลอม" แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ สารภาพเตรียมหนีกลับปอยเปต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมหนุ่มวัย 35 ปี สมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติกลางกรุง พบทำหน้าที่สวมชุดตำรวจปลอมวิดีโอคอลหลอกเหยื่อ รับสารภาพเตรียมหนีกลับกัมพูชาหลังแอบกบดานในไทย พบประวัติจากบัญชีม้าสู่ขบวนการฟอกเงินและฉ้อโกงประชาชน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม นายอมรเทพ หรือต้า อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 333/2568 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2568 ในความผิดฐาน “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, อั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบและร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม” โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

พฤติการณ์สืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางปี 2567 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายว่าถูกกลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง โดยคนร้ายมีพฤติการณ์แต่งกายในชุดเครื่องแบบคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการวิดีโอคอลข่มขู่และหลอกลวงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจนยอมโอนเงินไปให้ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนกวาดล้างจับกุมเครือข่ายขบวนการดังกล่าวไปแล้วหลายราย ทั้งกลุ่มบัญชีม้า กลุ่มพนักงานโทร.หลอกลวง กลุ่มฟอกเงิน รวมถึงออกหมายจับหัวหน้าขบวนการชาวจีน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนขยายผลจนทราบว่า นายอมรเทพ ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ ได้แยกย้ายหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย และกำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเฝ้าติดตามและแสดงตัวเข้าทำการจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด จากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่าเพิ่งเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2569 และกำลังจะกลับไปทำงานที่กัมพูชาต่อ ส่วนพฤติการณ์ในขบวนการนั้น เริ่มแรกตนถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีม้า ก่อนจะผันตัวมาทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยทำหน้าที่สวมชุดเครื่องแบบคล้ายตำรวจเพื่อวิดีโอคอลข่มขู่หลอกลวงผู้เสียหาย

ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ภานุภัท กิตติพันธ์ ผกก.1 บก.ปอท. สั่งการให้ พ.ต.ท.พรเสกข์ เชาวสันต์, ว่าที่ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ ตาแว่น สว.กก.1 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปอท. ดำเนินการ





