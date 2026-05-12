บวท.ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน TG029 ต้อง Go-around ยันทำตามขั้นตอนมาตรฐาน SOP หลังเจอขัดข้องทางเทคนิค

วิทยุการบินฯ ออกโรงชี้แจง หลัง 'หนุ่ย แบไต๋' โพสต์ฟาดปัญหาสุวรรณภูมิซ้ำซากกรณีเที่ยวบิน TG029 ต้อง Go-around กะทันหัน ยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล ชี้เป็นการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมเผยเหตุผลทางเทคนิคที่ทำให้นักบินต้องตัดสินใจบินวนใหม่
จากกรณี 'หนุ่ย แบไต๋' ออกโรงสะท้อนปัญหาซ้ำซากของสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่บนฟ้ายันบนถนน หลังเจอเหตุการณ์เครื่องบินต้อง Go-around กะทันหันเพราะระบบจัดการจราจรทางอากาศขัดข้อง ถามแรงถึงมาตรฐาน Hub ระดับโลก คุ้มไหมกับค่าภาษีสนามบินที่เพิ่มขึ้น? ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดวันนี้ (12 พ.ค.) เพจ "บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด" ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) ในเที่ยวบิน TG029 เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อจัดระยะห่างจากอากาศยานอีกลำที่ประสบปัญหาทางเทคนิค ซึ่งการที่นักบินตัดสินใจบินวนใหม่ (Go Around) นั้นเป็นไปตามวิธีปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) เนื่องจากตัวเครื่องร่อนลงไม่เสถียร ทั้งนี้ บวท.ย้ำว่าการอนุญาตลงจอดต้องพิจารณาทั้งความพร้อมของทางวิ่ง ระยะห่างที่ปลอดภัย สภาพอากาศ และความเหมาะสมในการควบคุมเครื่องของนักบินร่วมกัน เพื่อรักษาความมั่นใจในระบบความปลอดภัยสูงสุดของการบินไทย และสากล