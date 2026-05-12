ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่
จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโจนาทาน เดล คิงส์ (Mr. Jonathan Dale Kings) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอะแมนดา เจน แม็กดอนัลด์ (Mrs. Amanda Jane McDonald) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา 18.54 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน (Ms. Cecilia Zunilda Galarreta Bazan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย ซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา 19.07 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (Ms. Angela Jane Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่