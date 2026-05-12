“สตอล์กเกอร์รุ่นใหญ่” ป่วนไม่หยุด! สาวเหยื่อร้องขอความปลอดภัย หลังถูกตามคุกคามนานหลายปี (ชมคลิป)

กลายเป็นอีกหนึ่งคดีชวนสะเทือนใจในโลกออนไลน์ หลังหญิงสาวรายหนึ่งถูก “สตอล์กเกอร์รุ่นใหญ่” ตามคุกคามนานกว่า 3-4 ปี แม้ย้ายงาน-เปิดธุรกิจใหม่ก็ยังไม่พ้น ล่าสุดเพจดังเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุวัย 53 ปี พร้อมพฤติกรรมสุดเอือมที่สร้างความหวาดผวาจนผู้เสียหายใช้ชีวิตไม่เป็นปกติ หลายคนตั้งคำถาม กฎหมายเอาผิดได้แค่ไหน ก่อนเกิดเหตุร้ายกว่านี้
วันนี้ (12 พ.ค.) จากกรณี "สตอล์กเกอร์รุ่นใหญ่" ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่หญิงสาวรายหนึ่งมาอย่างยาวนาน ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุรายนี้ พร้อมพฤติกรรมสุดเอือมระอาที่แม้แต่กฎหมายก็ยังหยุดไม่ได้ โดยเพจดังเปิดรายละเอียดผู้ก่อเหตุจากภาพบันทึกการจับกุมของ สน.ลำผักชี (บก.น.3) ระบุข้อมูลว่า ชื่อผู้ต้องหา นายสมศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี ถูกจับข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญ สถานที่จับกุม บริเวณบริษัทแห่งหนึ่งย่านฉลองกรุง เขตลาดกระบัง
โดยพบมีพฤติกรรมคุกคามที่ไม่สิ้นสุด โดยข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Bangya Pechsharat" และผู้เสียหายระบุว่า นายสมศักดิ์ซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานเก็บขยะในบริษัทแห่งหนึ่งย่านฉลองกรุง ได้ติดตามคุกคามหญิงสาวรายนี้มานานถึง 3-4 ปี โดยมีรายละเอียดที่น่าตกใจ คือมีพฤติกรรมตามไม่เลิกจนผู้เสียหายต้องลาออก พฤติกรรมการรบกวนเริ่มต้นตั้งแต่สมัยทำงานที่เดียวกัน จนผู้เสียหายทนไม่ไหวต้องตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อตัดปัญหา
ล่าสุดบุกป่วนถึงธุรกิจใหม่ แม้ผู้เสียหายจะมาเปิดธุรกิจร้านรองเท้าแบรนด์เนม (Luxury) บริเวณแยกหนองจอก แต่นายสมศักดิ์ยังคงสืบหาพิกัดและตามมาปั่นป่วนถึงหน้าร้าน โดยการปรากฏตัวซ้ำๆ ทำเอาผู้เสียหายหวาดระแวงจนไม่เป็นอันทำมาหากิน และส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรง
ขณะนี้มีการระบุชื่อผู้เสียหายคือ เฟซบุ๊ก “Jittraporn Patpinijkul” ซึ่งได้พยายามต่อสู้เพื่อความปลอดภัยของตนเองมาโดยตลอด ทางผู้ใกล้ชิดได้ฝากเตือนภัยสังคมว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตหรือไม่ และขอความร่วมมือหากใครพบเห็นลุงรายนี้มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงคุกคามผู้อื่น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือช่วยกันระวังภัยเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
คลิกชมคลิปต้นฉบับ