นาทีชีวิต! แม่สติแกร่งช่วยลูก 3 ขวบกลืน "ถ่านกระดุม" เผยเคล็ดลับ "น้ำผึ้ง" ฮีโร่ประวิงเวลาก่อนถึงมือหมอ

กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนพ่อแม่ เมื่อเด็กวัย 3 ขวบเผลอกลืน “ถ่านกระดุม” ลงท้อง โชคดีแม่ตั้งสติ ป้อนน้ำผึ้งช่วยประวิงเวลาก่อนแพทย์นำถ่านออกได้ทัน หมอเตือนถ่านกระดุมอันตรายถึงชีวิต กัดหลอดอาหารทะลุได้ภายใน 2 ชั่วโมง
วันนี้ (12 พ.ค.) กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจพ่อแม่ เมื่อคุณแม่ท่านหนึ่งแชร์ประสบการณ์ระทึก หลังลูกน้อยวัย 3 ขวบเผลอกลืน "ถ่านกระดุม" ลงท้อง งานนี้ "สติ" และ "น้ำผึ้งเพียง 1 ช้อน" กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตลูกไว้ได้ทันท่วงที หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็ก เดี๋ยวก็ถ่ายออกมาเอง แต่ในความเป็นจริง ถ่านกระดุมคือ "ฆาตกรเงียบ" ปฏิกิริยาเคมี เมื่อถ่านสัมผัสกับความชื้นในหลอดอาหารจะเกิดกระแสไฟฟ้าและปล่อยสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง (โซดาไฟ) ทะลุภายใน 2 ชม. สารนี้สามารถกัดกินเนื้อเยื่อจนทะลุได้ในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเสียชีวิตได้ทันที
สาเหตุที่คุณหมอถึงกับเอ่ยปากชมคุณแม่ท่านนี้ เพราะการให้ลูกกินน้ำผึ้งทันทีช่วยประวิงเวลาได้จริง
1. เป็นเกราะป้องกัน ความหนืดของน้ำผึ้งจะเข้าไปเคลือบถ่านและเนื้อเยื่อ
2. ชะลอปฏิกิริยา ช่วยขัดขวางการปล่อยสารกัดกร่อน ทำให้แพทย์มีเวลาพอที่จะส่องกล้องนำถ่านออกก่อนแผลจะไหม้ลึก
วิธีรับมือฉุกเฉิน เมื่อลูกกลืนถ่านกระดุม
1. ตั้งสติ: อย่าดุหรือทำให้เด็กตกใจจนสำลัก
2. ปฐมพยาบาลด้วยน้ำผึ้ง หากเด็ก อายุมากกว่า 1 ขวบให้กินน้ำผึ้งเข้มข้น 2 ช้อนชา ทุกๆ 10 นาที (ทำได้สูงสุด 6 ครั้ง) ระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล
3. ห้ามทำเด็ดขาด ห้ามสั่งให้ลูกอ้วก หรือให้กิสอาหารและน้ำอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะอาจทำให้แผลไหม้รุนแรงขึ้น
4. ส่งโรงพยาบาลด่วนที่สุด แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีว่าลูกกลืนถ่าน เพื่อรับการเอกซเรย์และรักษาโดยเร็ว
คำเตือนสำคัญ การใช้น้ำผึ้งเป็นเพียงการ "ประวิงเวลา" เท่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องถึงมือหมอให้เร็วที่สุด และ #ห้ามใช้น้ำผึ้งกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 1 ขวบเด็ดขาด เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโบทูลิซึม (Botulism) ในเด็กเล็ก