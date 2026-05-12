ไม่ได้ตั้งใจ...แค่ตัดแปะเพลินไปหน่อย? อินฟลูฯ ดัง ‘Pondonnews’ ยอมรับผิดชุบมือเปิบข่าวชาวบ้าน หลังโดนคนข่าวแหกยับมักง่ายเกินเบอร์!

"Pondonnews" ต้านทานแรงเสียดทานไม่ไหว ออกมาร่อนจดหมายขอโทษขอโพยพี่ๆ สื่อมวลชนหลังโดนแหกยับถึงพฤติกรรมชุบมือเปิบ นำคลิปข่าวชาวบ้านมาตัดสลับ รีแอ็กชัน และทำคอนเทนต์ใหม่เพื่อเรียกยอดวิวเข้ากระเป๋าตัวเองแบบสวยๆ โดยไม่ต้องเหนื่อยลงพื้นที่ ล่าสุดเจ้าตัวยืนยันเสียงอ่อยว่า "ไม่มีเจตนาทำให้รู้สึกไม่ดี" พร้อมน้อมรับผิดและสัญญาว่าตั้งแต่วันนี้จะช่วยแปะเครดิตที่มาให้แล้ว
จากกรณีก่อนหน้านี้เกิดประเด็นดรามาของอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์สายเล่าข่าว พฤติกรรม "ดูดคอนเทนต์" ทั้งนำคลิปไปรีแอ็กชัน ดัดแปลง หรือใช้ AI เขียนข่าวใหม่เพื่อเรียกยอดวิวโดยไม่ลงทุนลงพื้นที่ จนคนในแวดวงสื่อสารมวลชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดวันนี้ (12 พ.ค.) เพจ “Pondonnews” อินฟลูฯ ที่เป็นกระแสออกมาโพสต์ข้อความขอโทษอย่างเป็นทางการและน้อมรับความผิดพลาดจากกรณีดรามาเรื่องรูปแบบการทำคอนเทนต์แบบตัดสลับคลิปข่าว
โดยยืนยันว่าตนไม่มีเจตนากระทบกระทั่งหรือทำให้ผู้สื่อข่าวและสำนักข่าวต้นทางรู้สึกไม่ดี ซึ่งล่าสุดได้มีการเข้าไปพูดคุยเพื่อขอโทษตัวแทนทีมงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าตั้งแต่วันนี้ (12 พ.ค. 69) เป็นต้นไปจะเร่งปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการนำเสนอคอนเทนต์ ใส่ที่มาและให้เครดิตเจ้าของคลิปต้นทางอย่างชัดเจนในทันที
รวมถึงจะไตร่ตรองและใช้ความรอบคอบในการผลิตผลงานให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"สวัสดีครับ ผมปอนด์ จากเพจ Pondonnews นะครับ
สิ่งแรกที่ผมขออนุญาตกล่าวเลยคือ ตัวผมเองขอน้อมรับข้อผิดพลาด และจะเร่งปรับปรุงแก้ไขในทันที ในเรื่องของลักษณะการทำคอนเทนต์ หรือรูปแบบคอนเทนต์ในเชิงการตัดสลับของเพจช่อง Pondonnews ที่กำลังเป็นประเด็นดรามากันอยู่ในตอนนี้
ในเหตุการณ์นี้ผมน้อมรับ ยอมรับ และขอโทษพี่ๆ นักข่าว พี่ๆ ผู้สื่อข่าว รวมไปถึงช่องข่าวหรือทีมผู้ผลิตอีกครั้ง และตัวผมยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับพี่ๆ นักข่าวหรือผู้สื่อข่าวใดๆ รวมไปถึงช่องข่าวและทีมผู้ผลิตหรือผู้รับสารอื่นๆ
ซึ่งในวันนี้ตัวผมเองได้มีโอกาสพูดคุยและขอโทษกับตัวแทนของพี่ๆ ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าว และขออนุญาตขอโทษไปถึงพี่ๆ ทีมงานอื่นๆ เพื่ออธิบายถึงเจตนาและแสดงความบริสุทธิ์ใจถึงเจตนาของผมอีกครั้ง
และหลังจากวันนี้เป็นต้นไป (วันที่ 12/05/69) ผมยืนยัน ผมจะแก้ไขและปรับปรุงในเรื่อง ที่มาของคลิป, ต้นทางของคลิป หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวในทันที พร้อมแก้ไขในเรื่องลักษณะของคอนเทนต์คลิป การนำเสนอคลิปในรูปแบบการทำคลิปตัดสลับดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ผมขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และผมสัญญาว่าจะปรับปรุงทั้งตัวผมเอง รูปแบบการทำงาน รวมไปถึงความคิด และไตร่ตรองให้รอบคอบ ทั้งในเนื้องาน ความรู้สึกและจะแก้ไขให้ดีขึ้นกว่านี้ครับ
ขอบคุณพี่ๆ และขอโทษพี่ๆ ทุกคนจากใจจริงอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ Pondonnews"