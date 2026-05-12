'เนติวิทย์' เคลื่อนไหวหลังศาล รธน.วินิจฉัยปมหนีทหาร ลั่นสู้มา 12 ปีไม่เสียใจ เพื่ออนาคตเด็กไทยมีเสรีภาพ

กลายเป็นประเด็นร้อน หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีหลีกเลี่ยงเกณฑ์ทหาร “ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ” ด้าน “เนติวิทย์” เคลื่อนไหวทันที ย้ำ “ไม่ผิดคาด” พร้อมประกาศสู้ต่อเพื่อเสรีภาพและสันติภาพของคนรุ่นต่อไป ชี้การต่อสู้เพิ่งเริ่มต้น และสังคมต้องช่วยกันหาทางออกอย่างยั่งยืน
วันนี้ (12 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทันที หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.รับราชการทหาร กรณีการหลีกเลี่ยงเกณฑ์ทหารไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ล่าสุด "แฟรงค์-เนติวิทย์" โพสต์เปิดใจ ย้ำไม่ผิดคาด พร้อมสู้ต่อในฐานะมนุษย์เพื่อทางออกที่ยั่งยืน
"ไม่ผิดคาด" ยืนหยัดสู้ตามความเชื่อตลอด 12 ปี
นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งเป็นจำเลยในคดีหลีกเลี่ยงเกณฑ์ทหาร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า มติของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมานั้น "ไม่ได้ผิดคาดสักเท่าไหร่" เมื่อพิจารณาจากบริบทและเหตุปัจจัยในปัจจุบัน
เนติวิทย์ระบุว่า ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ตนได้ทำหน้าที่ต่อสู้ตามความเชื่อของตนเองอย่างไม่บิดพลิ้ว และความพึงพอใจในการยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อนั้นมีคุณค่ามากกว่าความผิดหวังจากคำตัดสินในวันนี้ "ชีวิตผมมีความหมาย และความหมายของผมก็เพื่อเด็กๆ ในอนาคตที่จะมีเสรีภาพและสันติภาพในชีวิต" เนติวิทย์ระบุ
นอกจากการชี้แจงความรู้สึกส่วนตัวแล้ว เนติวิทย์ยังได้ฝากข้อความถึงสังคม โดยเฉพาะผู้ที่มองเห็นปัญหาของการเกณฑ์ทหารว่า หยุดการเอาตัวรอดเชิงปัจเจก ขอให้เลิกเพียงแค่บ่นหรือหาทางรอดเฉพาะตัว ใช้สติปัญญาแก้ไข เชิญชวนให้ช่วยกันคิดหาทางออกที่เป็นระบบ เพราะคนจำนวนมากยังต้องทุกข์ทรมานกับสิ่งนี้
พันธะในฐานะมนุษย์ มองว่าทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นและน่าอยู่กว่าเดิม ชี้ "การต่อสู้เพิ่งเริ่มต้น" เทียบเคียงต่างประเทศสู้กันเป็นสิบปี
ในช่วงท้าย เนติวิทย์มองว่าแนวทางที่ตนเองกำลังทำอยู่เป็น "การทดลองที่ยังไม่สำเร็จดี" แต่เป็นแนวทางที่เป็นไปได้ พร้อมยกตัวอย่างการต่อสู้เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารในหลายประเทศทั่วโลก ที่ต้องใช้เวลาต่อสู้ยาวนานนับสิบปี และมีผู้ที่เสียสละมากกว่าตนเองอีกเป็นจำนวนมาก