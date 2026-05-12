เปิดรับสมัครแล้ว! ค่ายฟรี Thai PBS Verify Youth Camp 2026 ปั้นเยาวชนรู้ทันข้อมูลเท็จ ต้านภัยสแกมเมอร์

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดย Thai PBS Verify ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จากภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคใต้ เข้าร่วมโครงการ “Thai PBS Verify Youth Camp 2026 : ปั้นนักคิด พิชิตข้อมูลเท็จ ต้านภัยสแกมเมอร์” ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) และการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact-checking) อย่างเข้มข้น พร้อมผลิตผลงานเพื่อคว้าทุนการศึกษารวมกว่า 48,000 บาท รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ตลอด 5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2569 ฟรี! ตลอดโครงการ สมัครได้แล้ว วันนี้-30 พฤษภาคม 2569 ทาง www.thaipbs.or.th/VerifyYouthCamp2026
คุณสมบัติผู้สมัคร
● นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับ ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2569 ภายใต้สังกัดโรงเรียนเดียวกันในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้
● มีความสนใจในด้านสื่อสารมวลชน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การรู้เท่าทันสื่อ และการผลิตสื่อ
● รับจำนวนจำกัดเพียง 32 โรงเรียน (โรงเรียนละ 2 คน) รวม 64 คน
ระยะเวลาโครงการ
● 11-30 พฤษภาคม 2569
เปิดรับสมัครทาง www.thaipbs.or.th/VerifyYouthCamp2026
● 2 มิถุนายน 2569
ประกาศรายชื่อ 32 ทีมที่มีสิทธิ์เข้าอบรม
● 30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2569
เข้าค่าย 5 วัน 4 คืน ณ กรุงเทพมหานคร ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ไฮไลต์กิจกรรมเข้าค่ายอบรม ตลอด 5 วัน 4 คืน ฟรี!
ตลอดการเข้าค่ายๆ น้อง ม.ปลายจะได้ “เรียนจริง ลงมือทำจริง” จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เช่น ทีม Thai PBS Verify ตำรวจไซเบอร์ และวิทยากรสายสื่อสารมวลชน ผ่านการ Workshop เข้มข้น ไปจนถึงการผลิตสื่อคลิปวิดีโอด้าน Media Literacy เปิดประสบการณ์ศึกษาดูงาน เรียนรู้เบื้องหลังการทำงานด้านอาชญากรรมไซเบอร์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้ลงมือผลิตผลงานคลิปสั้นด้าน Fact-checking และ Anti-Scam เพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 48,000 บาท รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร พร้อมโอกาสเผยแพร่ผลงานผ่านแพลตฟอร์มของไทยพีบีเอส
● 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรม Ice Breaking ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม
● 1 กรกฎาคม 2569
อบรมพื้นฐานการตรวจสอบข้อมูลในยุค AI และลงมือใช้เครื่องมือตรวจสอบ Fact-Checking
● 2 กรกฎาคม 2569
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน CIB ด้านการต้านภัยออนไลน์และอาชญากรรมดิจิทัล
● 3 กรกฎาคม 2569
Workshop ผลิตคลิปสั้น 3-5 นาที เป็นผลงานรณรงค์รู้เท่าทันสื่อ เพื่อแข่งขันชิงทุนการศึกษารวมกว่า 48,000 บาท
● 4 กรกฎาคม 2569
Pitching Day นำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการ, ประกาศผลรางวัล, พิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะ
Thai PBS Verify ในฐานะหน่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงของไทยพีบีเอส มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นพื้นที่สร้าง “เยาวชนต้นแบบด้านการรู้เท่าทันสื่อ” ที่สามารถนำความรู้กลับไปขยายผลในโรงเรียนและชุมชน สร้างเครือข่ายต้านภัยข้อมูลเท็จอย่างยั่งยืนในสังคมไทย เยาวชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้แล้ววันนี้-30 พฤษภาคม 2569 ทาง www.thaipbs.or.th/VerifyYouthCamp2026
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1416-5392 (คุณอุ๋ย)