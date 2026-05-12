ไทยพีบีเอสจับมือ CIB ปั้นเยาวชนต้านข่าวปลอมสแกมเมอร์ ผ่าน Thai PBS Verify Youth Camp 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดย Thai PBS Verify เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในโครงการ “Thai PBS Verify Youth Camp 2026: ปั้นนักคิด พิชิตข้อมูลเท็จ ต้านภัยสแกมเมอร์” เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลให้แก่เยาวชนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 4 ภูมิภาค (เหนือ, อีสาน, กลาง, ใต้) พร้อมรับมือภัยข่าวปลอมและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดค่ายอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ตลอด 5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2569 ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 11-30 พฤษภาคม 2569
  


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ไทยพีบีเอส นำโดย นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยี, นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล พร้อมตัวแทนทีม Thai PBS Verify และ รศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fact-Checking อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมประชุมกับ พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือเชิงระบบ ระหว่างภาคสื่อ การศึกษา และความมั่นคง ผ่านโครงการ “Thai PBS Verify Youth Camp 2026: ปั้นนักคิด พิชิตข้อมูลเท็จ ต้านภัยสแกมเมอร์” เพื่อรับมือภัยข่าวปลอมและการหลอกลวงทางออนไลน์ (Scam) อย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยพัฒนา “เยาวชน” ที่ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลที่รวดเร็วแต่ยังขาดทักษะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับ CIB ครั้งนี้จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง และสัมผัสการทำงานของตำรวจไซเบอร์อย่างใกล้ชิด ซึ่งต่างจากการเรียนรู้ทั่วไป “ข่าวปลอมและสแกมเมอร์” เป็นภัยที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การได้เรียนรู้จาก CIB ที่เผชิญหน้ากับปัญหาจริงทุกวันจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจความร้ายแรงและรู้วิธีป้องกันตัวเองได้อย่างแท้จริง”
 


นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล กล่าวเสริมว่า “นอกจากการเรียนรู้การเท่าทันภัยสแกมเมอร์แล้ว น้องๆ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงและฟังเสวนาจาก CIB หลังจากนั้นน้องๆ ที่เข้าค่ายอบรมจะนำความรู้มาผลิตคลิปสั้น 3-5 นาที ในหัวข้อ Fact-checking, Anti-Scam และ Media Literacy เพื่อแข่งขันชิงทุนการศึกษา 8 รางวัล รวมกว่า 48,000 บาท โดยคลิปที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทาง Thai PBS และโซเชียลมีเดีย ที่สำคัญคือเยาวชนจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ตัวจริงที่เผชิญหน้ากับปัญหาทุกวัน ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในห้องเรียน ได้เห็นการทำงานจริงและฟังประสบการณ์จากเหยื่อเพื่อเป็นกรณีศึกษา จะสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและรอบด้านขึ้น”

ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนการบูรณาการระหว่าง “ภาคสื่อ” และ “ภาคความมั่นคง” โดย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ รูปแบบการหลอกลวง (Scam) ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม รวมถึงร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เผยเบื้องหลังการต้านภัยออนไลน์และอาชญากรรมดิจิทัล เพื่อให้เยาวชนเข้าใจกลไกของภัยออนไลน์อย่างลึกซึ้ง สามารถป้องกัน รับมือ และถ่ายทอดความรู้ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) สู่ผู้อื่นได้ในชีวิตจริง

 


พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กล่าวว่า “จากข้อมูลของ CIB พบว่า เด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปี เป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์มากที่สุด รูปแบบการหลอกลวงมีตั้งแต่การโทร.หลอกให้โอนเงิน ไปจนถึงการกักตัวในโรงแรมเพื่อเรียกค่าไถ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและซับซ้อนของปัญหาในปัจจุบัน ที่ผ่านมา CIB เคยเปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เพียง 200 ที่นั่ง แต่มีผู้สมัครมากกว่า 400 คน ภายใน 2 วัน แสดงให้เห็นชัดว่าประชาชนต้องการความรู้เพื่อป้องกันตัวเอง

จากประสบการณ์การทำงาน เราพบว่าผู้เสียหายจำนวนมากไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกหลอก โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของอาชญากร วันนี้อาชญากรไซเบอร์มีการทำงานที่ซับซ้อน ไม่ต่างจากสตาร์ทอัป มีการวางแผน ศึกษาข้อมูล และสร้างกลโกงที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาเห็นการทำงานจริงของ CIB และเรียนรู้จากกรณีศึกษาจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ที่แท้จริงและสามารถปกป้องตัวเองได้”

Thai PBS Verify Youth Camp 2026 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคใต้ ตลอด 5 วัน 4 คืน เพื่อจัดอบรมให้เยาวชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact-checking) อย่างเข้มข้น เข้าใจกลไกของข่าวปลอมและภัยสแกมเมอร์ ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน วิเคราะห์กรณีศึกษาจริง ฝึกปฏิบัติ Workshop ลงมือผลิตสื่อสร้างสรรค์ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Fact-checking และ Media Literacy จากหลายหน่วยงาน เช่น Thai PBS Verify, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB), กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) เป็นต้น ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดสู่การเป็น “ผู้นำการรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง อันนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีภูมิคุ้มกันทางข้อมูลอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 


โครงการ Thai PBS Verify Youth Camp 2026: ปั้นนักคิด พิชิตข้อมูลเท็จ ต้านภัยสแกมเมอร์ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB), กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จากภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-30 พฤษภาคม 2569 และจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี! ในวันที่ 30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2569 ติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้เร็วๆ นี้ ทาง www.thaipbs.or.th/VerifyYouthCamp2026



