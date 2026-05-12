รีแบรนด์ครั้งใหญ่! “วีบียอนด์” ปรับทัพองค์กร ชูแผนกลยุทธ์ "VBEYOND'S Next Growth Chapter" ปักธงเบอร์ 1 ศูนย์กลางค้าส่งอสังหาฯ

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม) เดินหน้าพลิกโฉมองค์กร ประกาศ รีแบรนด์สู่ “บริษัท กลุ่ม วีบียอนด์ เอกซ์ จำกัด (มหาชน)” หรือ V BEYOND X GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED พร้อมแต่งตั้ง CEO และ Deputy CEO บริษัทในเครือ ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบ Quick Win ตั้งเป้ากำไรทะยาน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งกรุ๊ป และ Spin-off เข้าตลาดฯ ใน 2 ปี
ภายในงานจัดขึ้น ณ The Empire Residence ชั้น 53 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ นักลงทุน เอเจนท์อสังหาฯ พันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
เปิดตัว บริษัท วีบียอนด์ เน็กซ์ เอกซ์ จำกัด (เดิม บริษัท วีบียอนด์ เมเนจเม้นท์) ที่ทรานส์ฟอร์มจาก Core Business เดิม โดยแต่งตั้ง คุณกิตติพงศ์ คุ้มวงษ์ รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสายงานธนาคารและสถาบันการเงิน เสริมความแข็งแกร่งด้านยุทธศาสตร์การเงิน การขาย การลงทุน และการบริหารจัดการสินเชื่อลูกค้ารายย่อย (Retail Finance) มุ่งเป้ายกระดับบริษัทให้เป็น "ศูนย์กลางค้าส่งอสังหาริมทรัพย์" (Real Estate Wholesale Hub) ที่มีอำนาจต่อรองสูงที่สุดในตลาด ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกเซกเมนต์
และอีกหนึ่งบริษัทที่เจาะตลาดบ้านรีโนเวท ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นเทรนด์ธุรกิจอสังหาฯ ในปัจจุบัน บริษัท บ้านสร้างตัว กรุ๊ป จำกัด โดยแต่งตั้ง คุณพรรณิภา ธัญทวีวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารสายงานขายและการตลาด จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําของไทย มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และนวัตกรรม Value Creation พลิกฟื้นอสังหาริมทรัพย์มือสองให้เป็นที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงและจับต้องได้ เพื่อมอบโอกาสการมีบ้านให้แก่คนไทยทั่วประเทศ ซึ่งเร็วๆ นี้กำลังจะเปิดโปรเจกต์ใหญ่ โดยจับมือกับบริษัทบริหารสินทรัพย์และธนาคารชั้นนำ ยกระดับไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านการรีโนเวทบ้านและคอนโด ตั้งเป้าดันให้เป็นปรากฏการณ์ระดับประเทศ
ดร.วรเดช รุกขพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่ม วีบียอนด์ เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสร้างตัว กรุ๊ป จำกัด เผยว่า “ผมเชื่อมั่นว่าการรีแบรนด์ครั้งนี้ จะช่วยสร้าง New S-Curve ใหม่ให้กับองค์กร ทำให้เรามีความคล่องตัวและรวดเร็วในการทำธุรกิจมากขึ้น เปรียบเสมือนองค์กรขนาดใหญ่ที่ปรับตัวให้ Lean และ Flexible เพื่อพร้อมแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังรุกสร้างฐาน "รายได้ประจำ" (Recurring Income) ผ่านการขยายช่องทางธุรกิจที่ส่งเสริมกันอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Academy) และการร่วมทุน (Joint Venture) กับองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความชำนาญหลากหลายด้าน เพื่อยกระดับ Ecosystem ด้าน PropTech ของวีบียอนด์ฯ ให้สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
“เราไม่ได้มองแค่การขายอสังหาริมทรัพย์ แต่เราคือ Game Changer ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการลงทุนอย่างไร้ขีดจำกัด การปรับทัพผู้นำและการวางแผนเข้าสู่ตลาดทุนในครั้งนี้ คือคำมั่นสัญญาว่าเราจะก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในตลาด ที่พร้อมส่งมอบคุณค่าและความยั่งยืนให้แก่สังคมและนักลงทุนอย่างแท้จริง”