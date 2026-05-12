"โกงกินต้องประหาร!" หมอเหรียญทองเบรกกองเชียร์ปัดคุม สธ. ชี้ตัวเองคือ "รัฐมนตรีในฝันร้าย"

"หมอเหรียญทอง" ออกโรงเบรกกระแสโซเชียลที่เชียร์ให้ขึ้นแท่น รมว.สาธารณสุข โพสต์ถ่อมตัวความรู้ความสามารถไม่ถึงขั้นบริหารระดับประเทศ พร้อมชี้ชัดตนไม่มีคุณสมบัติการเป็นนักการเมืองไทย ลั่นวาทะเด็ด สไตล์เด็ดขาดแบบตนต้องอยู่กับรัฐบาลเผด็จการเท่านั้น โกงกินเมื่อไหร่จับประหารชีวิต ศาลเดียวจบ ไม่ต้องรอ 3 ศาล ชี้หากได้คุม สธ.จริง ผู้บริหาร สปสช.คงโดนตัดหัวเสียบประจานหน้าป้ายรถเมล์ไปแล้ว พร้อมเปรียบตัวเองขำๆ ว่านี่แหละคือ "รัฐมนตรีในฝัน(ร้าย)" ของจริง
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกมาโพสต์ข้อความปฏิเสธกระแสสังคมที่เชียร์ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่าตนเองไม่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะบริหารระบบสาธารณสุขหรือระบบสวัสดิการระดับประเทศได้ และยังขาดคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองไทย พร้อมกล่าวในเชิงประชดประชันว่า สไตล์การทำงานที่เด็ดขาดของตนนั้นเหมาะสมกับรัฐบาลแบบเผด็จการที่ลงโทษคนทุจริตด้วยการประหารชีวิตทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลยืดเยื้อมากกว่า ซึ่งหากตนได้เป็นรัฐมนตรีจริง ผู้บริหาร สปสช.คงถูกสั่งประหารเสียบประจานไปแล้ว จึงเปรียบเปรยขำๆ ว่าตนเองเป็นเพียง "รัฐมนตรีในฝันร้าย" ที่ไม่ควรเอามาบริหารประเทศจริงๆ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เห็นคุณสันติสุข มะโรงศรี คิดเล่นๆ ร่วมกับประชาชนจำนวนมาก ผมก็ได้ไปอ่านแล้วก็ต้องขอบอกว่ารู้สึกอายครับ เพราะผมไม่ได้มีความสามารถมากมายจนถึงกับสามารถเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หรอกครับ
ผมแค่บริหาร รพ.มงกุฎวัฒนะที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งได้เท่านั้น รพ.อื่นๆ ก็คงไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่รู้จริง ยิ่งระบบสาธารณสุขแล้วก็ยิ่งไม่รู้สักเท่าไหร่หรอกครับ
สำหรับระบบบัตรทอง-ประกันสังคม ก็รู้ในส่วนที่ผมเกี่ยวข้อง ไม่ได้รู้จริง รู้ทะลุ ยังรู้น้อยกว่าผู้รู้ท่านอื่นๆ อีกมากมาย...ที่พูดนี้ไม่ได้ถ่อมตัวนะครับ พูดจริงๆ
ที่สำคัญที่สุด คือ ผมไม่มีคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองไทย คนอย่างผม ถ้าจะเป็นรัฐมนตรีได้ก็คงต้องเป็นรัฐบาลเผด็จการที่มีผู้นำรัฐบาลอย่างประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เท่านั้นแหละครับ
พูดง่ายๆ ว่า โกงกินต้องประหารชีวิตเท่านั้น แล้วไม่ต้องมี 3 ศาลด้วย ศาลเดียวตัดสินแล้ว ลากตัวประหารชีวิตเลย...รัฐบาลอย่างนี้แหละครับจึงจะเหมาะสมกับผมที่จะเข้าร่วมเป็น รมว.สธ.นะครับ ดังนั้นกองเชียร์ทั้งหลายก็คิดเล่นๆ กันดูสิครับว่า รมว.สธ. วลาดิเมียร์ ปูทอง มันจะเป็นอย่างไร???...เลขาธิการ สปสช.และคณะ คงโดนตัดหัวเสียบประจานหน้าป้ายรถเมล์นั่นแหละครับ
จะเอา รมว.สธ.อย่างนี้อีกหรือ???
พลตรี วลาดิเมียร์ ปูทอง
รัฐมนตรีในฝัน(ร้าย)"