"บุน รานี" ภริยาฮุนเซน ถอดรองเท้าเดินลุยโคลนพบปะชาวบ้าน ชาวเน็ตถามแรง ติดดินหรือแสดง?

หมอแล็บฯ โพสต์คลิป ‘บุน รานี’ ภริยาสมเด็จฮุน เซน โชว์ความสมถะถอดรองเท้าเดินลุยโคลนเยี่ยมชาวบ้าน พร้อมระบุ "ไม่มีใครติดดินเท่านี้อีกแล้ว" แต่กลับเจอชาวเน็ตแห่จับโป๊ะถามทำไมชาวบ้านใส่รองเท้ากันหมดแต่ท่านถอดอยู่คนเดียว? หรือ ติดดินจริงหรือแค่กลัวรองเท้าแพงเลอะ?
วันนี้ (12 พ.ค.) เพจ "หมอแล็บแพนด้า" ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เป็นนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็น นางบุน รานี ภริยาผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในกัมพูชาของสมเด็จฮุน เซน ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน โดยนางบุน รานี เดินเท้าเปล่าลุยไปบนถนนที่สภาพเป็นดินโคลนแฉะขรุขระ เข้าไปทักทายและเยี่ยมเยียนชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง โดยไม่มีท่าทีถือตัว ทางเพจระบุข้อความว่า "ไม่มีใครติดดินเท่า ‘บุน รานี’ ภริยาของฮุนเซนอีกแล้ว"
หลังจากคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่น เช่น เขาใส่รองเท้าแพง เลยกลัวรองเท้าเลอะไหมคะ เลยถอดเอาไว้, ทุกคนใส่รองเท้าหมด ยกเว้น..แค่นี้ก็ดูเป็นคนติดดินละนะ, แล้วจะถอดรองเท้าเพื่อ?, แถวบ้านเรียก "แสดงกล้ามดาก" ครับ