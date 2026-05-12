จบดรามา! อธิบดีฝนหลวงน้อมรับคำสั่งย้าย ยันไม่เกี่ยวหลาน รมต. ด้าน "วุฒิภูมิ" โล่ง ความจริงกระจ่าง

ปิดฉากความขัดแย้ง! อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรน้อมรับคำสั่งย้าย เผยเข้าใจเหตุผลผู้บริหาร ยืนยันไม่เกี่ยว "หลานรัฐมนตรี" พร้อมประกาศยุติการให้ข่าวและระงับการร้องเรียนทุกช่องทาง ด้าน "ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร" ผู้บริหารนกแอร์ หลานชาย รมว.เกษตรฯ โพสต์เฟซบุ๊กชี้ความจริงกระจ่างแล้ว เผยข่าวลือที่ผ่านมาทำลายความเชื่อมั่นและสร้างความเสียหายอย่างหนัก จากนี้ขอทิ้งเรื่องวุ่นวายไว้ข้างหลัง ลุยเดินหน้าฟื้นฟูกิจการ "นกแอร์" ต่อไป
จากกรณีอธิบดีกรมฝนหลวงเผยเข้าพบเลขาฯ รมว.เกษตรฯ ฟังเหตุผลการสั่งย้ายแล้ว เชื่อไม่เกี่ยวหลาน รมต. แต่เป็นอำนาจผู้บริหารที่เสนอตามลำดับขั้น จึงไม่ติดใจ ขอน้อมรับ และขอยุติการให้ข่าวใดๆ รวมทั้งหยุดร้องเรียนทุกหน่วยงาน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ สายการบินนกแอร์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินนกแอร์ หลานของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "ความจริงกระจ่าง...พร้อมเดินหน้าต่อ"
ในที่สุดเรื่องราวความเข้าใจผิดและการพาดพิงต่างๆ ก็จบลงครับ ตามที่ท่านอดีตอธิบดีราเชนได้โพสต์ยุติประเด็นดรามาและขอยุติการให้ข่าวใดๆ ที่อาจสร้างความสับสนต่อสังคมเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายในช่วงที่ผ่านมา
ต้องยอมรับว่ากระแสข่าวที่ผ่านมาสร้างความเสียหายและผลกระทบต่อผมอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านความโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมยึดถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานมาโดยตลอด ผมไม่เคยคิดว่าจุดยืนในการทำงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติจะทำให้ผมต้องมาอยู่ในวงล้อมของความขัดแย้งเช่นนี้
ผมเลือกที่จะอดทนรอให้ความจริงปรากฏชัด ซึ่งวันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าข้อมูลที่สื่อสารกันไปนั้นคลาดเคลื่อนจากความจริงอย่างมาก จากนี้ไปผมขอวางเรื่องวุ่นวายทั้งหมดไว้ข้างหลัง และขอใช้พลังทั้งหมดที่มีมุ่งมั่นนำพาสายการบินนกแอร์ให้ดีขึ้น สายการบินของคนไทยต้องเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงและโปร่งใส เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสารทุกคน