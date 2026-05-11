บัตร Sold Out! ปรากฏการณ์ “โลกดนตรีรีเทิร์น” หลังลาจอกว่า 26 ปี พร้อมระเบิดความมันแล้ว 17 พ.ค.นี้

บริษัท พราว เอเวอรี่ติง จำกัด และ บริษัท แอด ออน บอร์ด จำกัด โดย คุณวรชาติ กิติมหาคุณ ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด สร้างปรากฏการณ์ดนตรีแห่งทศวรรษ ในคอนเสิร์ต “รวมพลคนโลกดนตรี POP ON STAGE 80s-90s”
การรวมตัวของเหล่าศิลปินบนเวทีกว่า 30 ศิลปิน โดยมีศิลปินระดับไอคอนิกของเมืองไทย เช่น หนุ่ย อำพล, ปุ๊- อัญชลี จงคดีกิจ, นูโว, ตั้ม สมประสงค์, บิลลี่ โอแกน, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, ชรัส เฟื่องอารมย์, กบ ทรงสิทธิ์, ตุ๊ก วิยะดา, อุ้ย รวิวรรณ, เบิร์ดกะฮาร์ท, ฟอร์ต สบชัย, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, แคทลียา อิงลิช และศิลปินฝั่งตำนาน เช่น กุ้ง ตวงสิทธิ์, ป้อม ชาตรี, สุชาติ ชวางกูร, ภูสมิง, ประวิทย์ ฟรีเบิร์ด, จี๊ด รอยัลสไปรท์, สายชล อินโนเซ้นท์, ปิง ชมพู ฟรุตตี้, จิ๊บ วสุ เป็นต้น
พร้อมด้วย Special Guests รอเซอร์ไพรส์อีกมากมาย การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากเพื่อความบันเทิงแล้วยังนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ “ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)” ต่อไป
ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากเจ้าของรายการ “โลกดนตรี” คุณบุญชาย ศิริโภคทรัพย์ และโปรดิวเซอร์ คุณมานพ แย้มอุทัย เป็นที่ปรึกษาโครงการกิตติมศักดิ์อีกด้วย คอนเสิร์ต “รวมพลคนโลกดนตรี POP ON STAGE 80s-90s” จะจัดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ Phenix Grand Ballroom ชั้น 5 โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำ