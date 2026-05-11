ททท. เปิดมุมใหม่เมืองไทย ผ่าน 10 เส้นทาง Live Here

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านแคมเปญใหญ่ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” ยิ่งเดินทางด้วยใจ ยิ่งได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2569 “Value is the New Volume” ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมาย มากกว่าปริมาณ พร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวไทยสู่รูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคปัจจุบัน ที่มองหาประสบการณ์เชิงลึกและเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
โดยโครงการ“Live Here” ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญสำคัญที่ ททท. พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ผ่านการเฟ้นหา 10 เส้นทาง จาก Local Creators และ Local Photographers ที่สะท้อนมุมมองใหม่ของประเทศไทย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เรื่องราวที่ยังไม่เคยถูกเล่า และเสน่ห์ของชุมชนที่ยังไม่เคยถูกค้นพบ ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และนราธิวาส นอกจากนี้ เส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 10 เส้นทาง ยังได้รับการต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทนำเที่ยวและแพลตฟอร์ม OTA เพื่อผลักดันให้เกิดการเดินทางจริง ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเรื่องราวและเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ผ่านเว็บไซต์ชั้นนำ The Cloud เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ใช้เวลาอยู่กับจุดหมายให้นานขึ้น และค้นพบความหมายของการเดินทางที่ลึกซึ้งกว่าเดิม ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ทั่วไทย
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า “โครงการ Live Here ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ที่ ททท. อยากสร้าง ‘คุณค่า’ และ ‘ความหมาย’ ให้กับการเดินทาง มากกว่าการมุ่งเน้นเพียงปริมาณนักท่องเที่ยว เพราะวันนี้พฤติกรรมของนักเดินทางเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ผู้คนไม่ได้ต้องการแค่การเดินทางเพื่อพักผ่อน แต่ต้องการออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ใช้เวลาอยู่กับสถานที่นั้นจริง ๆ และค้นพบเสน่ห์ของพื้นที่ในมุมที่แตกต่างออกไป ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ ททท. ที่อยากชวนให้นักท่องเที่ยวลองเปิดมุมมองใหม่ของการเที่ยวไทย และออกไปสัมผัสเมืองไทยในแบบที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน นอกจากนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชนหลากหลายภาคส่วน ที่ร่วมกันส่งมอบสิทธิประโยชน์และโปรโมชันพิเศษมากมาย เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางได้สะดวกและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย และสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสู่พื้นที่ท่องเที่ยวและชุมชนในวงกว้าง”
โดยพันธมิตรในโครงการได้ร่วมส่งมอบโปรโมชันและสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้ Gother แพลตฟอร์มจองทริป
ท่องเที่ยว มอบดีลพิเศษส่วนลดที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวสูงสุด 50% พร้อมโค้ดส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15%
บัตรเครดิต UOB ร่วมสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการใช้จ่ายผ่านบัตร รับเครดิตเงินคืน 15% ณ โรงแรมและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ สนับสนุนการเดินทางสู่ประสบการณ์ใหม่ ด้วยโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 1,000 สิทธิ์ Local Alike มอบส่วนลด 5% สำหรับ Special Package 10 เส้นทาง เพื่อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมท้องถิ่นในมุมมองใหม่ ทรู มอบส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูและดีแทค 10 บาท ณ ร้านคาเฟที่ร่วมรายการใน 10 จังหวัด Chic Car Rent ร่วมสนับสนุนการเดินทางด้วยโปรโมชันรถเช่า ราคาเริ่มต้นวันละ 760 บาท พร้อมฟรีประกันภัย Platinum และไม่มีค่าบริการเพิ่มในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
ร่วมออกเดินทางสัมผัสของ 10 เส้นทาง ในโครงการ Live Here ที่รวมทั้งความงดงามของธรรมชาติ เสน่ห์ทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ กับเส้นทางที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน
ติดตามโปรโมชัน และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: LIVE HERE