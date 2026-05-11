ทัวร์ลง! "เฟิร์ส นิษฐกานต์" ครีเอเตอร์ดังปล่อยโฮ ขอโทษปมโยน "ไส้กรอก" ให้ปลากิน (ชมคลิป)

วิจารณ์สนั่น หลัง“เฟิร์ส นิษฐกานต์” ครีเอเตอร์สาวชื่อดัง อัดคลิปทั้งน้ำตาขอโทษสังคม หลังถูกวิจารณ์หนักจากกรณีนำ “ไส้กรอก” จำนวนมากไปโปรยให้ปลากินในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีเจตนาร้าย เพียงต้องการกำจัดสินค้าตีกลับด้วยความหวังดี แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ แม้จะเป็นไส้กรอก “ไร้น้ำมัน” ก็ยังอาจทำลายระบบนิเวศ น้ำเน่าเสีย และเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์ในระยะยาว
วันนี้ (11 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นดรามาร้อนฉ่าบนโลกโซเชียลฯทันที เมื่อ เฟิร์ส นิษฐกานต์ แม่ค้าออนไลน์และครีเอเตอร์สาวชื่อดัง ออกมาอัดคลิปวิดีโอทั้งน้ำตา เพื่อชี้แจงและขอโทษสังคม หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณีที่เธอทำคอนเทนต์นำ "ไส้กรอก" จำนวนมากไปโปรยให้ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติกิน ในคลิปดังกล่าว เฟิร์สอยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างเห็นได้ชัด พร้อมระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจผิดและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเธอให้เหตุผลว่าตนเองนั้นเสียดายที่สินค้าถูกตีกลับ ไส้กรอกดังกล่าวเป็นสินค้าที่ถูกลูกค้าปฏิเสธการรับ (ตีกลับ) จำนวนมาก เธอไม่อยากนำไปจำหน่ายต่อหรือให้คนทาน จึงคิดหาวิธีกำจัดด้วยการทำบุญให้ทานสัตว์ โดยเธอเคยเห็นคนนำขนมปังหรืออาหารเม็ดให้ปลา จึงเข้าใจว่าไส้กรอกที่ผ่านการ "อบไร้น้ำมัน" ของเธอน่าจะใช้แทนกันได้ ซึ่งเธอระบุว่าตอนที่ให้ ปลารุมกินจนหมด และสังเกตแล้วว่าไม่มีคราบน้ำมันลอยบนผิวน้ำ พร้อมท้าให้ลองนำสินค้าไปแช่น้ำพิสูจน์ว่าไร้น้ำมันจริง
"หนูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยจริงๆ ค่ะ หนูแค่คิดว่ามันเป็นอาหารปลาได้ หนูขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจ" เฟิร์สกล่าวทิ้งท้ายในคลิป
อย่างไรก็ตาม ทำไมการให้ "ไส้กรอก" กับปลาถึงเป็นผลเสียนั้นเพราะแม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าสินค้า "ไร้น้ำมัน" แต่ในเชิงนิเวศวิทยาและชีววิทยา การนำอาหารแปรรูปสำหรับมนุษย์ไปให้สัตว์น้ำส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าที่คิด
1. ระบบนิเวศเสียหาย (น้ำเน่าเสีย)
ไส้กรอกเป็นอาหารที่มีโปรตีนและไขมันสูงมาก เมื่อละลายในน้ำจะปลดปล่อยสารอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ "น้ำเปลี่ยนสี" (Eutrophication) กระตุ้นให้สาหร่ายโตผิดปกติ ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง และปลาอาจตายยกบ่อได้
2. สุขภาพปลาในระยะยาว
ปลาไม่สามารถย่อยสารปรุงแต่งรส อาหารแปรรูป โซเดียม หรือวัตถุกันเสียที่อยู่ในไส้กรอกได้เหมือนมนุษย์ การกินอาหารผิดประเภทจะทำให้ตับและไตของปลาทำงานหนักเกินไป ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสัตว์
การให้อาหารปริมาณมากในจุดเดียว ทำให้ปลาเสียสัญชาตญาณการหาอาหารเองตามธรรมชาติ และอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเนื่องจากปลามารวมตัวกันหนาแน่นเกินไป
บทสรุปของเรื่องนี้ เป็นบทเรียนสำคัญให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และผู้ผลิตคอนเทนต์ว่า "ความหวังดี" ต้องมาพร้อมกับ "ความรู้" โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้กลายเป็นดราม่าที่ส่งผลกระทบต่อทั้งชื่อเสียงและธรรมชาติเช่นนี้
