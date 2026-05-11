ภูเก็ตเดือด! นทท.ต่างชาติเช่ามอ'ไซค์ อัดคลิปโชว์คอนเทนต์ขยะ ปล่อยรถเช่าดิ่งเขาพังยับ

โซเชียลแห่แชร์คลิปฉาวนักท่องเที่ยวต่างชาติทำคอนเทนต์ขยะเรียกยอดไลก์ด้วยการเช่ารถจักรยานยนต์ขับบุกป่าฝ่าทางวิบาก ก่อนปล่อยรถดิ่งลงจากภูเขาจนพังยับเยิน ด้านเพจดัง "ภูเก็ตไทม์" ออกโรงเตือนผู้ประกอบการรถเช่าให้ระวังกลุ่ม นทท. หัวหมอที่เน้นสร้างกระแสด้วยการทำลายทรัพย์สิน
วันนี้ (11 พ.ค.) เพจ "Phuket Times ภูเก็ตไทม์" เผยคลิปนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่ารถจักรยานยนต์มาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ขยะลงโซเชียล ทั้งขับรถขึ้นภูเขาบนทางวิบากและปล่อยรถจักรยานยนต์ลงจากภูเขาจนได้รับความเสียหาย
โดยทางเพจระบุข้อความว่า "อวสานรถเช่า เตือนผู้ประกอบการให้ระวัง! นทท.ต่างชาติเดี๋ยวนี้ มักจะชอบทำคอนเทนต์แปลกๆ คอนเทนต์ขยะ เรียกกระแส ในไทยตามเมืองท่องเที่ยว เพื่อเอาไปโพสต์ลงโซเชียล"
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก เช่น อะไรที่ไม่เคยได้เห็นภูเก็ตมีหมด , ขี่ขึ้นเขา ขี่ลงเล ยกล้อกลางหนน ฝ่าไฟแดง เรื่องปกติของภูเก็ตจั๊ฟพรี่ๆ , นักท่องเที่ยวคุณภาพ , ถ้าจำไม่ผิดเจ้าของช่องเค้าทำคอนเท้นท์เเนวทำลายรถหรู ดูทรงอันนี้น่าจะเป็นรถที่ซื้อต่อมาทำลายทิ้งโดยเฉพาะ