กินกล้วยอิ่มท้อง… แยกซองอิ่มบุญ ซีพี ออลล์ Kick-off โครงการ “คืนถุงกล้วย” นำร่อง Upcycling สู่เก้าอี้รักษ์โลก ส่งต่อวัด โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ Kick-off โครงการ “คืนถุงกล้วย” เดินหน้านำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในภาคค้าปลีก ผ่านการสร้างต้นแบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเปิดพื้นที่นำร่องรับคืนถุงพลาสติกหุ้มกล้วย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ Upcycling แปรรูปเป็น “เก้าอี้รักษ์โลก” เพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชนในหลากหลายพื้นที่ ทั้งวัด โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ และชุมชนโดยรอบ สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการร่วม “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการนี้สะท้อนการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าและใช้งานได้จริง พร้อมยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างครบวงจร จากการรณรงค์สู่การลงมือทำ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและภาคีเครือข่ายเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อร่วมกันสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน
สำหรับการนำร่อง ได้จัดตั้งจุดรับคืน “คืนถุงกล้วย” รวม 12 สาขา ได้แก่ อาคารเดอะธารา แจ้งวัฒนะ, CP ALL Academy, CP TOWER สีลม, โรงอาหารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, โรงอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์, โรงอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 2, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, KU GREEN มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหอพัก มศว. องครักษ์
ทั้งนี้ ถุงกล้วยจำนวน 2,000 ใบ สามารถนำมาแปรรูปเป็นเก้าอี้รักษ์โลกได้ 1 ตัว ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นศาลาวัด ห้องเรียน ลานกิจกรรม หรือจุดพักผ่อนของชุมชนต่าง ๆ ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุใช้แล้วให้กลับมาเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งต่อโอกาสและความสะดวกสบายให้แก่ผู้คนในสังคม
มากกว่าการลดขยะพลาสติก โครงการ “คืนถุงกล้วย” ยังเป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมระหว่างการดูแลสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพราะทุกถุงที่ถูกแยกอย่างถูกวิธี ไม่เพียงช่วยลดภาระขยะ แต่ยังถูกส่งต่อเป็นเก้าอี้ที่พร้อมใช้งานจริงในวัด โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนรอบ ๆ อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ถุงกล้วยมีค่า ถ้าทิ้งให้ถูกที่” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของซีพี ออลล์ ในการร่วม “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่