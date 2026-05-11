เขตบางแคแจงยิบ! ปมหนุ่มจีนถือบัตรประชาชนไทย ยันได้สัญชาติตามพ่อ-ผล DNA ชัดเจน ย้ำทำตามระเบียบเคร่งครัด

สำนักงานเขตบางแคแจง หลังโซเชียลตั้งข้อสังเกตการได้มาซึ่งสัญชาติของ "นายเฉิงเจ้า หวู" หนุ่มจีนถือบัตรประชาชนไทย ยืนยันเป็นการได้สัญชาติตามบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าที่ตรวจยึดหลักเกณฑ์เคร่งครัด ไร้ปัญหาสวมสิทธิ
จากกรณี โซเชียลฯแห่แชร์ภาพบัตรประจำตัวประชาชนไทยของหนุ่มจีนรายหนึ่งชื่อว่า “นายเฉิงเจ้า หวู” ในบัตรมีการระบุเลข 13 หลักครบถ้วน พร้อมชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านอย่างชัดเจน จนหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นการสวมสิทธิหรือไม่? ชาวเน็ตจึงพากันจับตาไปที่ "บิ๊กต่าย" เรื่องการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการได้มาซึ่งสัญชาติของหนุ่มจีนรายนี้ โดยเฉพาะกรณีการตรวจสอบย้อนหลังถึงต้นตอของเลข 13 หลัก
ล่าสุด วันนี้ (11 พ.ค.) เพจ "สำนักงานเขตบางแค" ได้ชี้แจงหลังบุคคลชาวจีนรายดังกล่าวได้ทำบัตรประชาชนที่เขตบางแค โดยนายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางแค กล่าวว่า บุคคลที่เป็นข่าว ชื่อ เฉิงเจ้า หวู จากเอกสารหลักฐานที่ปรากฎพบว่า มีการเพิ่มชื่อที่อยู่ในสำนักงานเขตบางแค จริง และมีการทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่สำนักงานเขตบางแค จริง ซึ่งมีการเพิ่มชื่อเมื่อปี 2551 หรือกว่า 10 ปีที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นเจ้าตัวอายุ 13 ปี ตามมาในปี 2553 ได้ทำบัตรประชาชน เนื่องจากอายุครบ 15 ปี
นายเทียนชัย กล่าวต่อว่า จากหลักฐานที่ตรวจพบ การเพิ่มชื่อ และทำบัตรประชาชนของนาย เฉิงเจ้า หวู นั้น เป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร ข้อ 95 ซึ่งเป็นการพิสูจน์สัญชาติ และได้สัญชาติไทยตามบิดา
“เมื่อมีหลักฐานการพิสูจน์สัญชาติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผลการตรวจ DNA จากโรงพยาบาลรัฐ รวมถึงการสอบพยานบุคคลครบถ้วนในขณะนั้นแล้ว สำนักงานเขตบางแค จึงได้มีการเพิ่มชื่อ ในปี 2551 และให้ทำบัตรประชาชนในปี 2553″นายเทียนชัย กล่าว
กล่าวเพิ่มเติมว่า "ที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางแค ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายเข้า ย้ายออก การทำบัตรประชาชน นะครับ เพื่อตรวจสอบอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการสวมสิทธิ์ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด