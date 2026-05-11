ฉะยับ "รักชนก" โป๊ะแตกดรามา THACCA! โซเชียลแฉให้ทุนยันงาน "ธนาธร-พิธา" ซัดพฤติกรรมมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ หวังแค่ทำลายการเมือง

ดรามาเดือด! เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ฟาด "ไอซ์ รักชนก" แบบจัดหนักจัดเต็ม ปมออกมาโวยว่าหน่วยงาน THACCA อนุมัติทุนสร้างซีรีส์โจมตีคณะราษฎรและเอื้อพวกพ้อง งานนี้ถูกคนในวงการสวนกลับหน้าหงายด้วยข้อมูลที่ว่า THACCA วางตัวเป็นกลาง และเคยให้ทุนสนับสนุนแม้กระทั่งผลงานของ "ธนาธร-พิธา" เจ้าของโพสต์ยังซัดแรงถึงพฤติกรรมของพรรคส้มว่าปากบอกเป็นเสรีนิยมแต่ทัศนคติเผด็จการ วันๆ เอาแต่ปั่นกระแส บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อทำลายคู่แข่งทางการเมือง และจ้องค้านทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ พร้อมทิ้งระเบิดลูกใหญ่ตอกหน้าว่า แท้จริงแล้วพรรคส้มนี่แหละคือ "ตัวถ่วงความเจริญ" ที่ห้ามประเทศไม่ให้พัฒนา!
จากกรณี 10 พ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Jakthong Ubolsootvanich" ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ สส.รักชนก ศรีนอก และกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองฝั่งตรงข้าม อย่างรุนแรง กรณีออกมากล่าวหาว่าหน่วยงาน THACCA ให้ทุนสนับสนุนซีรีส์ที่มีเนื้อหาโจมตีคณะราษฎรและมีการเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้อง
โดยเจ้าตัวชี้แจงว่าคนในวงการภาพยนตร์ต่างออกมายืนยันข้อเท็จจริงว่า THACCA ให้ทุนสนับสนุนผลงานอย่างเป็นกลาง ไม่เว้นแม้แต่งานของแกนนำพรรคส้มเอง ผู้เขียนมองว่าพฤติกรรมการวิจารณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงทัศนคติเผด็จการที่ต้องการจำกัดเนื้อหาสื่อให้เป็นไปตามที่ตนเองถูกใจเท่านั้น พร้อมทั้งตำหนิพฤติกรรมของพรรคส้มที่มักมุ่งเน้นการปั่นกระแส บิดเบือนข้อเท็จจริง และคัดค้านนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน (เช่น รถไฟฟ้า 20 บาท, ประกันสังคม) เพียงเพื่อหวังผลทำลายล้างคู่แข่งทางการเมือง ซึ่งพฤติกรรมมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเช่นนี้คือตัวการสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ไม่ต่างจากกลุ่มการเมืองในอดีตที่พวกเขาเคยต่อต้าน ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"คือเมื่อวานมันมีเรื่องที่อีบางบอน อยู่ดี ๆ ก็ลุกขึ้นมาด่า THACCA (หน่วยงานที่รัฐบาลเพื่อไทยตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนวงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - ซึ่งตอนนี้ไม่้มีแล้ว - ขอบคุณพรรคส้มอีกครั้งที่โหวตให้อนุทินเป็นนายกเสียงข้างน้อยเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะ)
ชีด่าว่า THACCA ไปให้การสนับสนุนหนังที่วาดภาพคณะราษฎร์เป็นผู้ร้าย (สอดสร้อยมาลา?) ประมาณว่า THACCA เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโฆษณาชวนเชื่อให้ฝั่งจารีตนิยม ฯลฯ เสร็จก็มีด้อมส้มเริ่มขุดว่ามีการคอรัปชั่นใน THACCA แจกกันแต่พรรคพวกตัวเอง โกงกินกันฉ่ำ บลา ๆๆๆ
คือเธอจะเข้าไปคุมสื่อให้พูดแต่สิ่งที่เธอชอบเหรอ? ทัศนคติเผด็จการทำไมมันออกมาจากปากคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเสรีนิยมหัวก้าวหน้าได้? เพราะ เธอ ปลอม เข้าทำนอง สลิ่ม un jour สลิ่ม toujours ค่ะ ซึ่งรุ่นน้องในวงการหนัง-ละครฝั่งนิจุ ก็แคปมาบ่นให้ฟัง ผั่งนางแบกก็แคปมาบ่น เมื่อวานมัดมัวออกแขกทั้งวัน ไปงานฟาราทอล์ก แล้วไปกินเหล้าต่อ กลับบ้านนอน ตื่นขึ้นมาอีกทีในร่างที่กำลังจะแตกดับ คนวงการหนังรุมด่าอี สส รักชนก เละแล้ว ทั้งฝั่งแดงและส้ม (คนฝั่งส้มก็สะกิดเบา ๆ - แต่จะไม่พูดเลยก็ไม่ไหวจริง ๆ ได้ประโยชน์จากหน่วยงานนี้กันถ้วนหน้า)
ข้อเท็จจริงคือ THACCA ให้การสนับสนุนคนทำหนัง ทำงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม แบบไม่แบ่งแยกสีเสื้อมาตลอดชีวิตสั้น ๆ ของมัน (เสียดายจัง) ซึ่งการสนับสนุนนั้นรวมไปถึง หนังของ ธนาธร การส่งหนังไปงานเทศกาลหนังมืองนอกของหนัง ธนาธร และ การตีพิมพ์หนังสือของ ทิม พิธา ไปขายที่ไต้หวัน ด้วย - ถ้ามันแจกกันเองแต่ในพรรคในพวกนางแบก พวกเพื่อไทย ทำไม เงินมันไปถึงพรรคพวกส้มของมึงเยอะนักคะ?
สส รักชนก คือตัวอย่างของความน่ารังเกียจของพรรคส้ม ที่มุ่งเพียงโจมตีคู่ต่อสู้ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม ไม่คำนึงถึงข้อเเท็จจริงด้วยซ้ำ วัน ๆ ปั่นแต่กระแส หลายครั้งบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้าม และเมื่อหน้าแตกก็ไปปั่นเรื่องใหม่ขึ้นมาเล่นต่อไปเรื่อย ๆ ไม่เคยรับผิดชอบใด ๆ แต่ก็ยังมีคนอวยอยู่... โดยเฉพาะเหล่า อาหวัง ประกันสังคม (ด่า ทั้ง ๆ ที่คนพรรคส้มเป็นบอร์ดประกันสังคมเกินครึ่ง + มีโอกาสเป็นรับาลกับอนุทินได้ แล้วเข้าไปทำงานในกระทรวงแรงงาน แต่ไม่ทำ)) Entertainment Complex (ค้านทั้ง ๆ ที่นโยบายพรรคส้มมีเสนอเรื่องการพนันเสรี) รถไฟฟ้า 20 บาท (สส กรุงเทพ-ปริมณฑลมาจากพรรคส้มเกือบหมด แต่ค้านเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ตัวเอง) THACCA ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ กี่เรื่องแล้ว เอาจริง ๆ ก็เรียกว่านับไม่ถ้วน คนอื่นล้วนเป็นคนชั่วไปหมด มีเหลือผู้ประเสริฐแต่เพียงกลุ่มเดียว (คือกลุ่มแม่มึง) - ซึ่งเป็น narrative ของพรรคประชาธิปัตย์สมัยก่อน ก็พรรคสลิ่มเฝส 1 กับ เฝส 2 อ่ะเนาะ again, สลิ่ม un jour สลิ่ม toujours
ที่พรรคส้มชอบค่อนล้อประเทศไทยว่าเป็นประเทศห้ามพัฒนา แท้จริงแล้ว พวกคุณนี่แหละค่ะคือส่วนหนึ่งที่ห้ามประเทศนี้พัฒนา สำหรับคำขวัญประจำประเทศวันนี้ STOP MAKING STUPID PEOPLE FAMOUS ค่ะ"