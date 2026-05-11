หนุ่มโพสต์สะเทือนใจ ฝรั่งยืนเคารพเพลงสรรเสริญฯ แต่คนไทยเมิน เสนอพิจารณาถอดจากโรงหนังเพื่อรักษาพระเกียรติ

หนุ่มแชร์ความรู้สึกสุดสะเทือนใจกลางโรงหนัง เสนอแนะให้พิจารณา "ถอดเพลงสรรเสริญพระบารมี" ออกจากโรงภาพยนตร์ ชี้บริบทของพื้นที่บันเทิงอาจไม่สอดคล้องกับความศักดิ์สิทธิ์ของบทเพลงอีกต่อไป การปล่อยให้มีพิธีกรรมนี้ต่อไปอาจยิ่งสร้างความแบ่งแยกและกลายเป็นเป้าของการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์ พร้อมย้ำชัดว่าการเสนอเช่นนี้ไม่ใช่การลบหลู่ แต่เพื่อมุ่งรักษาความสง่างามให้อยู่เหนือกาลเวลา โดยเชื่อว่าความจงรักภักดีที่แท้จริงต้องมาจากใจ ไม่ใช่แรงกดดันทางสังคม
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Nithit Navarat" ออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนความรู้สึกสะเทือนใจจากเหตุการณ์ในโรงภาพยนตร์ที่ชาวต่างชาติลุกยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ในขณะที่คนไทยบางส่วนเลือกที่จะนั่งหรือเมินเฉย โดยมองว่าปัญหาอาจไม่ใช่การที่คนยุคใหม่ขาดความเคารพ แต่เป็นเพราะบริบทของโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความบันเทิงนั้น อาจไม่สอดคล้องกับความศักดิ์สิทธิ์ของบทเพลงอีกต่อไป
การปล่อยให้มีพิธีกรรมนี้ต่อไปจึงกลายเป็นการสร้างความอึดอัด ความแบ่งแยก และเปิดช่องว่างให้เกิดการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์ เจ้าตัวจึงเสนอแนะให้พิจารณาถอดการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีออกจากโรงภาพยนตร์ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการลดทอนคุณค่า แต่เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งความสง่างาม ความศักดิ์สิทธิ์ และพระเกียรติยศของบทเพลงให้อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง โดยเชื่อมั่นว่าความจงรักภักดีและการให้เกียรติที่แท้จริงนั้น ควรเกิดจากความรู้สึกเคารพจากส่วนลึกของหัวใจ มากกว่าการถูกตีกรอบด้วยแรงกดดันทางสังคม