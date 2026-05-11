ดรามาเดือด! "วิรัตน์ โต๊ะกลม" ฟาดกลับ "ไอซ์" ปมกล่าวหาซีรีส์ด่าคณะราษฎร ซัดอย่าเอาข้อมูลผิดมาเล่นการเมือง

วงการบันเทิงฟาดกลับเดือด! หลัง "ไอซ์ รักชนก" ส.ส.พรรคประชาชน จุดประเด็นร้อนดรามาทุน THACCA กล่าวหาซีรีส์ดัง "สอดสร้อยมาลา" ว่ารับงบรัฐไปทำโฆษณาชวนเชื่อดิสเครดิตคณะราษฎร ร้อนถึงคนทำงานจริงอย่าง "วิรัตน์ โต๊ะกลม" ต้องออกโรงงัดความจริงมาชี้แจงแบบหนังคนละม้วน ย้ำชัดเกณฑ์การให้ทุนวัดกันที่คุณภาพเพียวๆ เพื่อดัน Soft Power ไทยไปตลาดโลก ไม่มีใบสั่งการเมืองใดๆ มาแทรกแซง พร้อมทิ้งท้ายเจ็บจี๊ด เตือนกลุ่มนักการเมืองอย่าเอาข้อมูลผิดๆ มาสร้างประเด็น และระวังจะ "ผลักมิตรเป็นศัตรู" โดยไม่จำเป็น!
จากกรณี น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความวิจารณ์ละครเรื่อง สอดสร้อยมาลา ที่ผลิตโดย บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ระบุว่า "ละครเรื่อง สอดสร้อยมาลา เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับสนับสนุน งบประมาณการผลิตละคร/ซีรีส์ ภายใต้นโยบายส่งเสริม Soft Power เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ THACCA (Thailand Creative Content Agency) โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และแอนิเมชัน ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้ทุนอุดหนุนสนับสนุนการผลิต
ทำโฆษณาชวนเชื่อ ให้คณะราษฎรเป็นพวกหัวก้าวหน้าที่เลวทรามไม่รู้คุณคน ด้านคนในวงการโต้กลับไม่แฟร์ หยิบเอาข้อมูลด้านเดียวมาบิดเบือนความเป็นจริงทั้งหมด ย้ำงานศิลปะควรได้รับอิสระ คนดูจะเป็นคนตัดสินใจเอง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 พ.ค. วิรัตน์ เฮงคงดี ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ ออกมาโพสต์ข้อความ โต้แย้งข้อกล่าวหาของนักการเมืองที่วิจารณ์ว่า THACCA อนุมัติงบสนับสนุนซีรีส์และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเอนเอียงและโจมตีทางการเมือง (เช่น สอดสร้อยมาลา และ พระร่วง) โดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจาก THACCA มีเกณฑ์การพิจารณาที่เปิดกว้างทางเนื้อหา ไม่ได้กำหนดทิศทางทางการเมือง แต่มุ่งเน้นที่คุณภาพของผลงานและศักยภาพในการตีตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งภาพยนตร์บางเรื่องที่ถูกพาดพิงก็ได้รับทุนจากหน่วยงานอื่น พร้อมกันนี้ยังได้ฝากเตือนกลุ่มนักการเมืองว่าไม่ควรนำข้อมูลที่ผิดพลาดมาจุดประเด็นเพื่อมุ่งหวังผลทางการเมืองเพียงอย่างเดียว เพราะนอกจากจะเป็นการบั่นทอนคนทำงานแล้ว ยังถือเป็นการผลักมิตรให้กลายเป็นศัตรูโดยไม่จำเป็นอีกด้วย