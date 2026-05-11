โซเชียลแห่แชร์! หัวอกแม่สลาย พาลูกรักษาไข้ แต่หมอประเมินพลาด ปล่อยเชื้อลงปอดดับ คาใจทำไมเพิ่งบอกไม่มีหมอเฉพาะทาง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์เรียกร้องความชัดเจนและตั้งคำถามถึง "มาตรฐานการรักษา" ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด หลังพาลูกเข้ารับการรักษาด้วยอาการไข้ ซึ่งแพทย์ประเมินเบื้องต้นว่าไม่อันตราย แต่กลับไม่มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหรือเจาะเลือดตรวจเพิ่มเติม จนกระทั่งเชื้อลามลงปอดและเข้าสู่กระแสเลือด ซ้ำร้ายเพิ่งมาแจ้งในนาทีวิกฤตว่าทางโรงพยาบาล "ไม่มีแพทย์เฉพาะทางเด็ก" ทำให้การส่งตัวล่าช้าจนสูญเสียลูกน้อยไปในที่สุด ล่าสุดครอบครัวจี้ทางโรงพยาบาลเร่งออกมาชี้แจง พร้อมฝากให้สังคมร่วมตรวจสอบถึงระบบสาธารณสุขที่ผู้ป่วยควรได้รับ
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจและตั้งคำถามของคนเป็นแม่ต่อมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลในจังหวัดตราด หลังจากพาลูกไปแอดมิทด้วยอาการไข้ซึ่งแพทย์ประเมินเบื้องต้นว่าไม่อันตราย (ติดเชื้อ HPIVs/Croup) แต่กลับไม่มีการอธิบายแผนการรักษา ไม่มีการตรวจเชิงลึกเพิ่มเติมเมื่ออาการเด็กแย่ลง และล่าช้าในการประเมินจนเชื้อลามลงปอดและเข้าสู่กระแสเลือด ก่อนจะตัดสินใจส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่สองที่มีแพทย์เฉพาะทางเด็กเมื่ออาการวิกฤตแล้วแต่ก็สายเกินไปจนลูกเสียชีวิต
คุณแม่จึงต้องการคำอธิบายจากโรงพยาบาลแรกว่าเหตุใดจึงประเมินอาการต่ำเกินไป ไม่แจ้งข้อจำกัดเรื่องการไม่มีแพทย์เฉพาะทางตั้งแต่รับเคส และอยากให้สังคมร่วมพิจารณาว่ากระบวนการรักษาที่เกิดขึ้นนี้ได้มาตรฐานและครอบคลุมเพียงพอแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"วันนี้ขอเขียนอะไรยาวยาวหน่อยนะ มันเป็นความในใจของแม่คนนึงที่รู้สึกว่าเรา เราพยายามดูแลลูกให้ดีที่สุดในแบบของเราแต่ก็ยังไม่ดีพอ
1.ลูกไม่สบาย 1 วันนอนดูอาการที่บ้าน 4 พ.ค.69
2.ลูกไข้ไม่ลดพาไปรักษาตัวที่รพ. แห่งหนึ่งในจ.ตราดคุณหมอวินิจฉัยว่าได้รับเชื้อ HPIVs แต่หมอบอกไม่อันตราย ให้แอดมิท
หันไปถามพยาบาลว่ามีประกันไหมเราตอบว่าว่ามี หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเตรียมตัวเข้านอนโรงพยาบาล โดยที่ไม่ได้อธิบายวิธีการรักษาหรือแผนการรักษาอะไรเลย ตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ปอดบอกผลออกมาปกติ
3.ลูกก็ยังไข้ไม่ลด หมอก็ให้กินยา ไข้สูง37.5-38-39 พ่นยาเราก็คิดว่าอยู่กับหมอไม่น่าจะเป็นอะไร แต่อาการลูกไม่ดีขึ้น สีหน้าก็ไม่ดี หมอบอกเป็น croup แต่ละครั้งที่หมอเดินมาเยี่ยมอาการก็จะมาเป็นเวลาไม่นาน 2ถึง 3 นาทีหรืออาจจะไม่ถึงนาทีเลยก็ได้
4.ลูกมีอาการแย่กว่าเดิมมาก หายใจติดขัด เสียงครืดคราดพยาบาลพาไปล้างจมูก เช็ดตัว จนวันที่7 พค.69ตอนหกโมง ลูกมีอาการตาค้าง 1 วินาที พยาบาลจึงพาไปห้องไอซียู คุณหมอมาดูแล้วบอกติดเชื้ออะไรสักอย่าง แต่ไม่ได้ตรวจเลือดนะ แต่ผลเอ็กซเรย์พบเชื้อกระจายทั่วปอดแล้ว (เราจะถามแบบคนโง่โง่เลยนะคะถ้าเราให้ยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อนี่จะสามารถฆ่าได้ทุกเชื้อใช่ไหมคะโดยที่เราไม่จำเป็นว่าเชื้อนั้นมันคือเชื้ออะไร เพราะคำถามของเราคือหมอให้ยาฆ่าเชื้อแต่ไม่ได้ตรวจตรวจเลือดไงแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราติดเชื้ออะไร)
ให้ยาฆ่าเชื้อจนถึง 5 ทุ่มลูกไม่ดีขึ้น พยาบาลเคาะปอด ดูดเสลด จนลูกไม่ไหว หมอจึงบอกว่าต้องย้ายรพ. เพราะที่นี่ไม่มีหมอเฉพาะทางเด็ก จากนั้นหมอจึงใส่ท่อช่วยหายใจ แล้วส่งตัวต่ออีก รพ หนึ่งในตราดเหมือนกัน แต่ระยะเวลาในการส่งตัวประมาณ 2 ชั่วโมงซึ่งมันนานมากมันเป็นนาทีชีวิตของเราแล้วหมอไม่ให้ทางเลือกเราเลยเหมือนกับว่ารู้ว่าลูกเราไม่ไหวแล้วก็ยังจะส่งลูกเราไปบอกว่าทางนี้ไม่มีหมอเฉพาะทาง แล้วทำไมไม่บอกแต่แรกก่อนรับเคสว่าถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินเราจะรับมือไหวมั้ย หมอแจ้งว่า อีกรพ มีหมอเฉพาะทางของเด็ก หลังจากย้ายรพ หมอบอกลูก อาการแย่มาก แต่หมอก็จะช่วยจนสุดความสามารถ หมอแจ้งว่าลูกเราติดเชื้ออะไรซักอย่างก่อนที่ลูกเราจะเสียหมอบอกว่าตอนเนี่ยยังไม่ทราบหรอกว่ามันเป็นเชื้ออะไรแต่หมอจะให้ยาที่ครอบคลุมทุกเชื้อไว้ก่อนแต่ลูกเราก็เสียชีวิตหลังจากนั้นเราเข้าใจนะว่าเชื้อมันคงเต็มปอดไปแล้วแล้วก็ลามไปที่หัวใจแล้ว ลูกเสียชีวิตหลังจากนั้นแค่ 2 ชม. (หมอเด็กแจ้งว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือด ลามไปเยื่อหุ้มหัวใจ ส่วนตัวเชื้อตอนนีักำลังส่งไปเพาะอยู่ว่าเป็นเชื้ออะไร เราก็อยากรู้ว่าเชื้ออะไรที่มันมาพรากลูกไปจากเรา
จริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดกับใครเลยนะ ลูกป่วย 1 วันเราดูอาการไม่ดีขึ้น เราพาแอดมิทเลย คำถามของเราคือโรงพยาบาลแรกประเมินอาการลูกเราต่ำไปไหมที่บอกว่าไม่อันตรายแต่สุดท้ายเชื้อมันลงปอด ในขณะที่หมอบอกแอดมิตแค่สองวันก็จะดีขึ้นแล้วพอวันที่สามไม่ดีขึ้นทำไมไม่เปลี่ยนวิธีการรักษาหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นตรวจเลือดหรือเอกซเรย์ปอดเพิ่มเติมจนมาลูกเราเข้าไอซียูอาการแย่มากแล้วถึงได้เอกซเรย์แล้วเจอว่ามีฝ้าขาวกระจายอยู่เต็มปอดไปหมดเลย
สรุปคือเราพาลูกไปนอนรอให้เชื้อลงปอดอย่างงั้นหรอ ทำไมหมอไม่บอกว่ามันสามารถลงปอดได้หรือประเมินอาการแบบครอบคลุมไปก่อนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาทางเราไม่มีหมอเฉพาะทางเด็กที่จะรักษานะ แล้ววิธีการรักษามันครอบคลุมกับโรคที่ลูกเราเป็นไหมหรือถ้าเด็กได้รับเชื้อไวรัสนี้ไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ต้องมีอาการโคม่าแบบนี้ทุกคนมั้ย
เราไม่นิ่งนอนใจแล้วคุณหมอก็บอกไม่อันตราย แต่สุดท้าย ทำไมลูกเราถึงติดเชื้อในกระแสเลือดและเชื้อลงปอดได้ อยากฟังคำอธิบายจาก รพ แรก
ถ้านี่คือมาตรฐานในการรักษาแล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันพิจารณาว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากได้ในเข้ารับการรักษาในรพ.เวลาที่เราป่วยหรือไม่ ?
เราไม่ได้บอกนะว่าคนเราตายไม่ได้ไม่ได้บอกว่าหมอจะต้องรักษาคนหายทุกคนแต่ระหว่างการรักษาทำดีแค่ไหนครอบคลุมแค่ไหนหรือปิดจุดอ่อนแค่ไหนนั่นเอง"