ประเทศไทยส่ง “แชมป์โลก” ลุยเวที Mister Supranational 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างความฮือฮาให้กับวงการนางงามและแฟชั่นระดับนานาชาติ เมื่อประเทศไทยประกาศส่ง JACK TITUS @jacktitusss นายแบบไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีโลก ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวด Mister Supranational 2026  
JACK TITUS ไม่ใช่เพียงนายแบบธรรมดา แต่คือเจ้าของตำแหน่ง Mister Model International 2025 @mistermodelinternational ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเวทีประกวดนายแบบระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในวงการแฟชั่นและความบันเทิงระดับนานาชาติ 

ปัจจุบัน JACK TITUS ทำงานอยู่ในวงการแฟชั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ก่อตั้ง TITUS MODELING AGENCY โดยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับแบรนด์และโปรเจกต์ระดับโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 

เขาได้รับการตีพิมพ์และขึ้นปกในนิตยสารแฟชั่นชั้นนำระดับโลก อาทิ Harper’s BAZAAR, VOGUE, L’OFFICIEL, ELLE, GRAZIA, GLAMOUR และ Esquire รวมถึงเคยร่วมงานใน New York Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week และงานแฟชั่นระดับนานาชาติในหลายประเทศทั่วโลก 

การตัดสินใจจากทีม Supra Thailand 2026 @supranationalthailand2026 ส่งแจ็ค ไททัส เป็นตัวแทนประเทศไทยในปีนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยอย่างชัดเจน ด้วยผู้เข้าประกวดที่มีทั้งประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก ความสำเร็จที่พิสูจน์ได้ และวิสัยทัศน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ 

การประกวด Mister Supranational 2026 จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2026 ณ ประเทศโปแลนด์ นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ JACK TITUS พร้อมนำประสบการณ์ ชื่อเสียง และศักยภาพของประเทศไทยไปแสดงให้โลกได้เห็น











