ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เปิดตัวโปสเตอร์พร้อมชื่อไทย “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ”

หลังปล่อยโปสเตอร์อินเตอร์ออกมาเผยจังหวะแรกของเรื่องราวให้แฟนหนังได้สัมผัสไปก่อนหน้านี้ ล่าสุด ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เปิดตัวโปสเตอร์และชื่อไทยอย่างเป็นทางการของ “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ให้แฟนหนังชาวไทยได้อุ่นเครื่องก่อนสัมผัสเรื่องราวเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก John Carney ที่ยังคงถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงดนตรีอันเป็นลายเซ็นสำคัญ พร้อมกลับมาด้วยอีกหนึ่งผลงานที่แฟนหนังต่างเฝ้ารอ ในบรรยากาศที่เข้มข้น ลึกซึ้ง และชวนติดตามยิ่งขึ้น
ภายใต้ท่วงทำนองของเสียงดนตรี เรื่องราวครั้งนี้ยังซ่อนอีกด้านที่ชวนให้ติดตาม เมื่อ Paul Rudd และ Nick Jonas ได้พบกันผ่านเสียงดนตรี สู่เพลงหนึ่ง…ที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล เมื่อความสำเร็จ ไม่ได้เป็นของทุกคนเท่ากัน และคำถามคือ… เพลงนี้เป็นของใคร? ผลงานล่าสุดของ John Carney จาก Begin Again, Once และ Sing Street “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ”
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา John Carney คือหนึ่งในผู้กำกับที่มีลายเซ็นเฉพาะตัวในการบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสียงเพลงอย่างงดงาม ละเมียดละไม และเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึก ผลงานของเขาไม่เพียงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาแล้วทั่วโลก แต่ยังทำให้บทเพลงในภาพยนตร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำสำหรับใครหลายคน
สำหรับผู้ชมที่หลงรักเสน่ห์ของภาพยนตร์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยดนตรีและความรู้สึก “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” คืออีกหนึ่งผลงานที่ไม่ควรพลาด เตรียมพบกับบทเพลง ความฝัน และคำถามที่อาจติดค้างอยู่ในใจไปอีกนาน
11 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
