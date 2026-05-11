"มาดามเลาะ" ยอมโกนหัว-ตบปากตัวเอง สำนึกผิดกลางวงล้อมมวลชนนับพัน ปมดัดแปลงบทสวดหมิ่นศาสนา

บทสรุปดราม่าเหยียดศาสนา มวลชนนับพันเดือดจัด บุกปิดล้อม 'มาดามเลาะ' กลางซอยรามคำแหง 53 เซ่นปมไลฟ์สดดัดแปลงบทสวดลบหลู่ศาสนาอิสลาม เจ้าตัวเสียงอ่อยยอมรับผิดด้วยการตบปากตัวเองและให้โกนหัวกลางแจ้ง ก่อนเกิดเหตุชุลมุนหวิดโดนรุมสกรัม จนตำรวจสายตรวจต้องรีบหิ้วตัวหนีระทึก
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. บริเวณซอยรามคำแหง 53 มวลชนนับพันคนแห่รวมตัวกันด้วยความไม่พอใจ จากกรณีที่ "มาดามเลาะ" สาวประเภทสองชาวนราธิวาสที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ไลฟ์สดแสดงพฤติกรรมดูหมิ่นคัมภีร์อัลกุรอานและศาสนาอิสลาม จนเกิดเป็นกระแสลุกลามไปทั่วโลกโซเชียล โดยจุดเริ่มต้นจากข้อพิพาทเรื่องฮิญาบ เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อช่วง 3-4 วันก่อนหน้า ได้มีการตักเตือนกลุ่มสาวสองมุสลิมเกี่ยวกับการสวม "ฮิญาบ" ซึ่งตามหลักศาสนาไม่อนุญาตให้ชายแต่งกายเลียนแบบหญิง โดยมี "เลาะห์" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "มาดามเลาะ" เป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นประเด็น
สถานการณ์บานปลายเมื่อมีการไลฟ์สดดีเบตระหว่างกลุ่มสาวสองกับบุคคลที่มาตักเตือน แม้ฝ่ายตักเตือนจะอธิบายด้วยเหตุผลและยกอัลกุรอานมาอ้างอิงด้วยความสุภาพ แต่มาดามเลาะกลับแสดงพฤติกรรมลบหลู่ จุดแตกหักคือการนำโองการ "อัลฟาติฮะ" (บทสวดสำคัญที่ใช้ในการละหมาด) มาดัดแปลงคำลงท้ายจาก "วาลัฎฎอ ลีน" เป็น "วาลัฎฎอ ฮายิง" (ฮายิง ในภาษามลายูถิ่นแปลว่า สุนัข)
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์และกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกมุสลิม ทั้งในไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ไปจนถึงแถบอาหรับ สร้างความสะเทือนใจและโกรธแค้นอย่างรุนแรง ประกอบกับในช่วงแรกมาดามเลาะยังมีท่าทีท้าทายผ่านโซเชียลและไม่ยอมขอโทษ ยิ่งทำให้ไฟแห่งความโกรธโหมกระหน่ำ
หลังจากสืบทราบว่ามาดามเลาะกบดานอยู่ในพื้นที่ ประธานชุมชนสุเหร่าจระเข้จึงได้ประสานงานนัดหมายให้มาเจรจาพูดคุยเพื่อหาทางออกและป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลง โดยนัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง 53 ในช่วงเย็นของวันที่ 10 พฤษภาคม ทว่าเมื่อข่าวแพร่ออกไป มวลชนที่ไม่พอใจนับพันคนได้หลั่งไหลมารวมตัวกันที่หน้าร้านจนเกิดความตึงเครียดอย่างหนัก เพื่อระงับความโกรธแค้นของมวลชน มาดามเลาะได้ยอมรับผิดและกล่าวขอโทษครอบครัวและสังคม โดยระบุว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ พร้อมทั้งยอมทำตามข้อเรียกร้องของมวลชนเพื่อแสดงความสำนึกผิด ได้แก่
ตบปากตัวเอง: เพื่อเป็นการขอโทษต่อวาจาลบหลู่ที่ได้พูดออกไป
โกนศีรษะ: เพื่อแสดงการสำนึกผิดอย่างสูงสุดต่อหน้ามวลชน
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางฝูงชนจำนวนมาก มวลชนที่อยู่รอบนอกบนถนนไม่ได้รับทราบถึงการขอโทษที่เกิดขึ้นด้านในร้านอาหาร จึงยังคงมีความโกรธแค้นและพยายามจะกรูเข้าถึงตัวมาดามเลาะ ทำให้เกิดความชุลมุนขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจกว่า 10 นาย ต้องฝ่าวงล้อมเข้าควบคุมสถานการณ์และคุ้มกันนำตัวมาดามเลาะออกจากพื้นที่ไปยังสถานีตำรวจได้สำเร็จ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
