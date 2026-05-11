"ทักษิณ" ออกจากเรือนจำแล้ว เตรียมติดกำไล EM ก่อนกลับบ้าน

"ทักษิณ" ออกจากเรือนจำแล้วหลังได้รับการพักโทษ ครอบครัวพร้อมมวลชนคนเสื้อแดง รอต้อนรับอย่างอบอุ่น
วันนี้ (11 พ.ค. 2569) เมื่อเวลา 07.40 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรม หลังรับโทษในเรือนจำรวม 243 วัน ภายใต้เงื่อนไขพักการลงโทษและมาตรการควบคุมตามกฎหมาย
โดยนายทักษิณเดินออกจากเรือนจำ เข้าสวมกอดกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาว และครอบครัว
ทั้งนี้มีมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากปักหลักค้างคืนรอต้อนรับอย่างคับคั่ง
จากนั้นนายทักษิณได้ขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 เขตบางกอกน้อย เพื่อรายงานตัวในการติดกำไล EM และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะเดินทางเข้าบ้านจันทร์ส่องหล้า