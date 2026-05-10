นิด้าโพลชี้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไม่น่าตื่นเต้น การเมืองระดับชาติไม่ส่งผลกระทบ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ชี้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิ.ย. ไม่น่าตื่นเต้น เพราะพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้ง อีกทั้งการเมืองระดับประเทศ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนของคนกรุงเทพฯ เลย รวมถึงรายชื่อและประวัติผู้สมัครก็ไม่มีผลด้วย
วันนี้ (10 พ.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 น่าตื่นเต้นไหม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการตัดสินใจของคนกรุงเทพมหานคร ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2569
จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงเทพมหานคร ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 33.97 ระบุว่า ไม่ส่งผลเลย รองลงมา ร้อยละ 22.98 ระบุว่า ค่อนข้างส่งผล ร้อยละ 21.91 ระบุว่า ส่งผลมาก ร้อยละ 20.99 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผล และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ด้านรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงเทพมหานคร ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 30.61 ระบุว่า ไม่ส่งผลเลย รองลงมา ร้อยละ 24.20 ระบุว่า ค่อนข้างส่งผล ร้อยละ 23.59 ระบุว่า ส่งผลมาก และร้อยละ 21.60 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผล
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความน่าตื่นเต้นในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 32.59 ระบุว่า ไม่น่าตื่นเต้น เพราะพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้ง รองลงมา ร้อยละ 29.24 ระบุว่า ไม่น่าตื่นเต้น เพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกัน ร้อยละ 22.06 ระบุว่า น่าตื่นเต้น เฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้น ที่มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง และร้อยละ 16.11 ระบุว่า น่าตื่นเต้น เพราะผู้สมัครทุกคนมีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง