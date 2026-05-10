สองหมอกัดกัน อ๋องทำเป็นอี๋ เอกสารตั้งผู้ช่วย ส.ส. วรงค์ตอกกลับของเก่าแล้ว

พบบรรดาด้อมส้มขุดเอกสารเก่าหมอวรงค์ตั้งผู้ช่วย ส.ส.สมัยอยู่ประชาธิปัตย์ว่อนเน็ต หมออ๋องอดีตรองประธานสภาฯ ทำเป็นอี๋ บอกน่ารังเกียจนามสกุลเดียวกัน หมอวรงค์โต้กลับเอกสารเก่าตั้ง 15 ปี ลั่นไม่เคยตำหนิตั้งพี่น้องมาช่วย เพราะสมัยนั้นไม่มีระเบียบห้าม และไม่ได้เอาตำแหน่งไปขาย แต่ปัจจุบันตั้งแค่ 3 คน ยันเดินหน้าร้องยกเลิกบำนาญ ส.ส. ส.ว. ลดผู้ช่วย ส.ส. ลดเดินทางดูงานต่างประเทศ ข้องใจอะไรยินดีชี้แจง ไม่ต้องผ่านสื่อหลายขั้นตอน
วันนี้ (10 พ.ค.) ในกลุ่มด้อมส้ม หรือกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาชน และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้นำทางจิตวิญญาณของด้อมส้ม มีการแชร์ภาพรายชื่อผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า นายวรงค์ เดชกิจวิกรม แต่งตั้ง 5 คน คือ นางเฉลิมศรี จันทร์หิรัญ นางวัชรา จำเนียรสุขสกุล นายสรชัย เดชกิจวิกรม นายศรีศักร เดชกิจวิกรม และนางอุไรวรรณ เดชกิจวิกรม โดยลงนามสำเนาถูกต้องโดย นายกานต์ รัตกสิกร นิติกรปฎิบัติการ
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารเก่า เนื่องจากระบุว่า นพ.วรงค์ เลขที่สมาชิก 299 เป็น ส.ส.พิษณุโลก ทั้งที่ปัจจุบันเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี เลขประจำตัวสมาชิก 322
แพลตฟอร์ม X ชื่อบัญชี @Padipat_Ong ของนายปดิพัทธ์ สันติภาดา อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 และอดีต ส.ส. พิษณุโลก พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความระบุว่า "มีคนส่งเอกสารการตั้งคนนามสกุลเดียวกัน 3 คน มาเป็นผู้ช่วย ส.ส. ของหมอครับ ถ้าทำงานจริง ไม่มีอะไรผิดครับ ถ้าไม่ทำ ก็ไม่ผิดกฏหมายอะไร แค่แสดงนิสัยน่ารังเกียจของหมอ แค่นั้นเอง"
ล่าสุด เฟซบุ๊ก "วรงค์ เดชกิจวิกรม - Warong Dechgitvigrom" โพสต์ข้อความหัวข้อ "ชี้แจงคุณหมออ๋อง" ระบุว่า ปรากฏว่ามีความพยายามให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไปขุดเรื่องในอดีต เกี่ยวกับการตั้งผู้ช่วย ส.ส. ตั้งแต่สมัยผมยังเป็น ส.ส. เขตของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผ่านมาน่าจะไม่น้อยกว่า 15 ปีมาแล้วว่า ผมตั้งผู้ช่วย 5 คน และเป็นคนนามสกุลเดียวกัน 3 คน
ผมยินดีอธิบายนะครับว่า
1. ผมไม่เคยตำหนิใคร ที่จะตั้งพี่น้องมาเป็นผู้ช่วย เพราะผมถือว่าเป็นการตั้งเพื่อการประสานงานส่วนตัวของ ส.ส. (ไม่ใช่รัฐมนตรี ที่เป็นงานส่วนรวม และมีผลประโยชน์) และสมัยนั้นก็ไม่มีระเบียบห้าม
2. การที่ผมตั้งพี่น้องผม ร่วมกับคนอื่น มาเป็นผู้ช่วย เพราะเขาสามารถช่วยงานผมได้ดี ไม่ได้ทำอะไรให้ผมเสียหาย และผมก็ไม่ได้เอาตำแหน่งไปขาย เพื่อหาผลประโยชน์
3. ผมเข้าใจว่าคุณหมออ๋องและสื่อบางท่าน เอาเรื่องผม มาเผยแพร่ ว่าผมตั้งผู้ช่วย 5 คน โดยมี 3 คนเป็นพี่น้องผม จึงเป็นของเก่า ผ่านมาไม่น้อยกว่า 15 ปีมาแล้ว และผมก็ไม่ได้ทำผิดระเบียบ ซึ่งปัจจุบันนี้ ผมได้ตั้งผู้ช่วยผมเพียง 3 คน จากที่ให้มา 8 คน ตามที่ผมประกาศเจตนารมณ์ไว้ชัดเจน
4. ผมยังยืนยันที่อยากปฏิรูประบบสิทธิประโยชน์นักการเมืองที่มากเกินความจำเป็น ทั้งยกเลิกบำนาญ ส.ส. / ส.ว. ลดผู้ช่วยจาก 8 คน เหลือ 3 คน ยกเลิกการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อประสิทธิภาพ และสร้างสำนึกที่ดีของนักการเมือง
5. ผมยังมีความเชื่อว่า การจัดการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศ ต้องเริ่มจากการจัดการที่สภา ทำสภาให้น่าเชื่อถือ เพราะที่นี่คือศูนย์รวมทุกอย่างของอำนาจ ถ้าจัดการที่นี่ได้ ส่วนราชการต่างๆ ก็จะง่ายขึ้น
ถ้ามีอะไรข้องใจ ผมยินดีชี้แจงให้ทราบครับ ไม่ต้องผ่านสื่อหลายขั้นตอน สร้างความสับสนเปล่าๆ เพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ"