เขมรอ้างไทยตกลงเข้าไกล่เกลี่ยภาคบังคับตาม UNCLOS รอหนังสือแจ้งยกเลิก MOU44 เป็นทางการ

สื่อเขมรอ้าง ผลหารือ 3 ฝ่ายที่ฟิลิปปินส์ ไทยตกลงกับกัมพูชาเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับตามหลัก UNCLOS เพื่อแก้ข้อพิพาททางทะเล ขณะนี้รอเพียงหนังสือแจ้งยกเลิก MOU44 เป็นทางการจากไทย
วันนี้(9 พ.ค.) สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่า ไทยตกลงกับกัมพูชาแล้วที่จะใช้กลไกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องเขตทะเลทับซ้อนกันของทั้งสองประเทศ หลังจากที่ไทไยด้ประกาศยกเลิก MOU2544 และมีการประชุมสุดยอดสามฝ่ายกับฟิลิปปินส์ที่เมืองเซบูเมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา
ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชา ฝ่ายไทยรับทราบการแจ้งของกัมพูชาที่จะดำเนินการตามกลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับ หรือ Compulsory Conciliation ภายใต้ UNCLOS ในระหว่างการประชุมระหว่างนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีไทย และนายเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
“ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้กรอบ UNCLOS ในการจัดการกับพื้นที่เขตทะเลทับซ้อน (OCA)” เจ้าหน้าที่กล่าว
สื่อกัมพูชาอ้างว่า ความคืบหน้าดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกัมพูชาแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไทยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ผ่านบันทึกทางการทูต เกี่ยวกับจุดยืนที่จะเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้ UNCLOS ภายหลังการตัดสินใจของไทยในการยกเลิก MOU2544
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กล่าวเพิ่มเติมว่า กัมพูชายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากไทยเกี่ยวกับการยกเลิก MOU2544 ตามมาตรา 65 และ 67 ของอนุสัญญาเวียนนา ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา
อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายไทยแต่อย่างใด เนื่องจากตามคำประกาศของไทยเมื่อตอนให้สัตยาบัน UNCLOS ข้อ 298 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2554 นั้น ไทยยอมรับการเสนอเรื่องการนำข้อพิพาทเข้าสู่การไกล่เกลี่ยภาคบังคับ เฉพาะข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหลังจาก UNCLOS มีผลใช้บังคับแล้ว คือหลังวันที่ 16 พ.ย.2537 และต้องไม่เกี่ยวกับอธิปไตยหรือสิทธิอื่นเหนืออาณาเขตทางบกหรือเกาะ ขณะที่ข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชาเกิดขึ้นเมื่อกัมพูชาประกาศทะเลอาณาเขตและไหล่ทวีปในลักษณะละเมิดอธิปไตยของเกาะกูดเมื่อปี 2515 จึงเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อน UNCLOS มีผลใช้บังคับ
ดังนั้น เมื่อข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา ไม่ใช่ข้อพิพาทที่จะเข้าสู่การไกล่เกลี่ยภาคบังคับแล้ว แนวทางดำเนินการระหว่างไทย-กัมพูชาหลังการยกเลิก MOU 2544 แล้ว UNCLOS กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นด้วยการเจรจาตกลงกันเพื่อกำหนดขอบเขตทั้งทะเลอาณาเขตและไหล่ทวีประหว่างกันให้ชัดเจนถูกต้องตาม UNCLOS เสียก่อน.