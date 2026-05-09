"วินธัย" แจงไม่มีทหารกัมพูชาข้ามแดนยิงปืนไล่คนไทย แต่เป็นคนไทยพูดภาษาเขมร คาดเข้าใจผิด

โฆษก ทบ.แจงไม่มีรายงานทหารกัมพูชาข้ามแดนมายิงปืนไล่คนไทยที่บุรีรัมย์ แต่เป็นคนไทยด้วยกันที่พูดภาษาเขมร เข้าชาวบ้านใจผิด
วันนี้(9 พ.ค.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวกรณีที่มีกระแสข่าวว่าชาวบ้านตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเข้าไปหาอึ่งในพื้นที่ดงป่าได้พบกลุ่มทหารกัมพูชาประมาณ 10 นาย พร้อมอาวุธครบมือ อยู่ในเขตแดนฝั่งไทย สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านว่า กองทัพภาคที่ 2 ตรวจสอบแล้ว พบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิด เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสายโท 3 ใต้ จ.บุรีรัมย์ โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของเขมรนั้น แท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกัน แต่พูดภาษาเขมร
ทั้งนี้ ในพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษาเขมรสื่อสารกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษาเขมร กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามา อย่างไรก็ตาม ไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และความตื่นตระหนก