มนุษย์ต่างวัย X กรุงเทพประกันชีวิต เตรียมจัดงาน มนุษย์ต่างวัย Fest 2026  ‘ลองGEVITY อยู่กันไปยาว ๆ ให้จอยกว่าเดิม’ ชวนคนไทยออกแบบชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ผ่าน 7 โซนไฮไลต์  4 มิติชีวิต พร้อม Speakers กว่า 50+ คน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 มนุษย์ต่างวัย ร่วมกับ กรุงเทพประกันชีวิต และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท เอช แอนด์ เอฟ ชูส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดแถลงข่าวเปิดตัวงาน มนุษย์ต่างวัย Fest 2026 'ลองGEVITY อยู่กันไปยาว ๆ ให้จอยกว่าเดิม' ณ NEXTOPIA สยามพารากอน ชั้น 5
งานนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากมนุษย์ต่างวัย Fest ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 12,000 คน โดยในปีนี้ยังคงเดินหน้าสานต่อแนวคิดการสร้างคุณภาพชีวิตในยุคที่คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น พร้อมยกระดับงานสู่การเป็น A Designed Experience Event for Longevity ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้ธีม ‘ลองGEVITY อยู่กันไปยาว ๆ ให้จอยกว่าเดิม’ เพื่อชวนทุกคนมาออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้ทั้งสนุก มีคุณภาพ และมีความหมายใน 4 มิติ ได้แก่ Healthspan ช่วงเวลาที่มีสุขภาพแข็งแรง และพึ่งพาตัวเองได้, Wealthspan ช่วงเวลาที่มีความมั่นคงทางการเงิน และอิสรภาพในการใช้ชีวิต, Skillspan ช่วงเวลาที่ยังปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ ทั้งเพื่อดูแลตัวเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคม และ Joyspan ช่วงเวลาของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สนุก และมีเป้าหมาย
คุณประสาน อิงคนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด และผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ ‘มนุษย์ต่างวัย’ แชร์ข้อมูลอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกว่า ภายในปี 2050 ประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2.1 พันล้านคน หรือคิดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรโลก จากปัจจุบันที่มีอยู่ราว 1 พันล้านคน สะท้อนให้เห็นว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัย’ อย่างรวดเร็วในเกือบทุกภูมิภาคของ โลก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2025) ที่ระบุว่า อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณ 78.1 ปี โดยเพศชาย 73.5 ปี และเพศหญิง 80.5 ปีและประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศที่มีจำนวนคนอายุ 100 ปีมากที่สุดในโลก
ความท้าทายสำคัญจึงไม่ใช่เพียงการมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นเท่านั้น แต่คือการสร้าง ‘คุณภาพชีวิต’ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้น เพราะจำนวนปีที่มีชีวิตอยู่คงไม่สำคัญไปกว่าช่วงเวลาที่เราอยู่อย่างสุขภาพดีและมีความสุข งาน “มนุษย์ต่างวัย FEST 2026” ในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงอีเวนต์ทั่วไป แต่เป็นพื้นที่ที่อยากชวนให้ทุกคนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่า เเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณค่าและความหมายอย่างแท้จริง
ด้านคุณอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์การตลาดและบริหารจัดการลูกค้าบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก เผยว่า บทบาทของเราไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่ขายประกันชีวิต แต่ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Longevity ด้วยการส่งเสริมให้ทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพที่สุด จึงเป็นที่มาของแนวคิด “ชีวิตดี 4 ด้าน” ได้แก่ Body (กายฟิต) เพื่อเป็นต้นทุนในการทำสิ่งที่รัก, Budget (เงินพร้อม) มีอิสระในการใช้ชีวิตระยะยาว, Balance (ใจสมดุล) พร้อมรรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง และ Bonding (ความสัมพันธ์ดี) ช่วยหล่อเลี้ยงใจเราอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ กรุงเทพประกันชีวิตได้นำความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมภายในงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถกลับไปพร้อม “แผนการจัดการบัญชีชีวิตดี” ผ่านกิจกรรมภายในงาน ทั้งเวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ เวิร์กช็อปที่ออกแบบเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นคนโสด, ชาวเดอะแบกที่ดูแลคนทั้งบ้าน, หรือคนที่กำลังเตรียมตัวเกษียณ ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวจากนักวางแผนการเงินมืออาชีพ (CFP) เพราะกรุงเทพประกันชีวิตเชื่อว่า แผนชีวิตของแต่ละคนนั้นมีความเฉพาะตัว และต้องการการดูแลที่ต่างกัน
ไฮไลต์ของงานแถลงข่าวครั้งนี้ คือ Talk Session ที่ได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนงานมนุษย์ต่างวัย Fest 2026 ร่วมกับคุณประสาน อิงคนันท์ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านหัวข้อ “ชวนคนไทยออกแบบชีวิตที่ดี ในวันที่คนไทยอายุยืนขึ้น”
คุณหรรษา หอมหวล เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21 ของประชากรไทยทั้งหมด และมีอายุคาดเฉลี่ยต่อไปอีกประมาณ 20 ปี เห็นได้ว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้กรอบกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุในฐานะ "ผู้ทรงสิทธิ" มิใช่เพียง "ผู้พึ่งพิง" โดย กสม. กำลังผลักดันเพื่อให้เกิดการปฏิรูป พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบอนาคตร่วมกัน เพราะสิทธิของผู้สูงอายุในวันนี้ คือสิทธิของเราทุกคนในวันข้างหน้า
คุณเรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสริมว่า โลกกำลังเปลี่ยนจากคำว่า "Lifespan" ไปสู่ "Healthspan" ซึ่งส่งผลต่อความต้องการสินค้า นวัตกรรม และบริการ เพื่อมารองรับกลุ่ม Silver Economy ที่มีกำลังซื้อสูง ผสานกับ DNA ของประเทศไทยในด้าน Hospitality เข้ากับเทรนด์ Wellness และตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เปลี่ยนวิกฤตประชากรให้เป็นโอกาสทองทางเศรษฐกิจระดับโลก เพราะผู้สูงวัยไม่ได้ต้องการแค่การรักษาเมื่อป่วยแต่โหยหาการดูแลเชิงป้องกัน ทั้งนี้ สสว. พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาทักษะ การเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมที่มีคุณภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน
คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากร กลุ่มเฉพาะ (สำนัก9) เผยว่าภายในปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ของประชากร ซึ่งความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องควบคู่กับการสร้างคุณภาพของการมีชีวิตที่ยืนยาว เห็นได้จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติว่า 66.7% ของผู้สูงอายุไม่มีเงินออม และ 5.26 ล้านคนที่ยังคงทำงานอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุไม่ได้ต้องการเป็นภาระของสังคม แต่ต้องการมีบทบาท, มีรายได้ และมีศักดิ์ศรี ในการดำรงชีวิต หากสังคมไม่มีระบบรองรับที่เหมาะสมจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพในอนาคตได้
คุณจิณณา อัศวเหม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช แอนด์ เอฟ ชูส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ในวันที่คนไทยมีอายุยืนขึ้นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพกลายเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม คือ “สุขภาพเท้า” เพราะเท้าเป็นสิ่งที่พาเราไปใช้ชีวิตในทุกวัน หากดูแลเท้าอย่างเหมาะสมก็จะเคลื่อนไหวได้ดี และใช้ชีวิตอย่างมั่นใจมากขึ้น โดย Scholl ในฐานะแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 100 ปี พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนเริ่มต้นดูแลสุขภาพเท้าตั้งแต่วันนี้ เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในสังคมอายุยืนอย่างมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
สำหรับงานมนุษย์ต่างวัย Fest 2026 ปีนี้ ชวนคนไทยมา ‘ลอง’ ออกแบบ ‘ลองGEVITY’ ผ่าน 7 โซน อาทิ Health Check ตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลชั้นนำ, เข้าใจความหมายของอายุยืนยาวผ่าน Exhibition, สร้างคอมมูนิตี้ในโซน Playground หรือจะเดินชอปปิงที่ Creative Senior Market และ Exhibitors สินค้าและบริการที่จะมาช่วยออกแบบชีวิต ไปจนถึงลองเรียนรู้ในโซน Workshops
ไฮไลต์สำคัญ! ในงานคือ Speakers ชั้นนำกว่า 50+ ท่าน อาทิ
⦁ พระไพศาล วิสาโล
⦁ คุณชวน หลีกภัย
⦁ คุณสุทธิชัย หยุ่น
⦁ โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์
⦁ นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
⦁ อาจารย์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
⦁ คุณป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร
⦁ หมอแม่ พญ.พิศศรี กิจนิรันดร์สิน
⦁ คุณนิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
⦁ คุณแอนนาเบล คชนันทน์
ฯลฯ
โดยงานมนุษย์ต่างวัย Fest 2026 ‘ลองGEVITY อยู่กันไปยาว ๆ ให้จอยกว่าเดิม’ จะจัดขึ้นในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2569 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 (Impact Exhibition Center Hall 6)
