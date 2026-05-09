ระทึกกลางกรุง! ถนนทรุดอีก หน้า รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย เจ็บ 1 ราย จราจรติดหนัก

เกิดเหตุพื้นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่และอำนวยความสะดวกการจราจร เบื้องต้นมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
เมื่อเวลา 14.42 น. วันที่ 9 พฤษภาคม มีรายงานว่า เกิดเหตุพื้นผิวถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายซ้ำ
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณก่อนถึงแยกไฟฉาย ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน พบพื้นผิวถนนแตกร้าวและทรุดตัวเป็นวงกว้าง จนมองเห็นเป็นโพรงลึกกลางถนน ส่งผลให้รถที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวต้องชะลอความเร็ว และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเพื่อความปลอดภัย
เบื้องต้นมีรายงานว่า รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย 1 คัน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ พร้อมเร่งปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จราจรได้เข้าควบคุมพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้ว แต่ยังส่งผลให้การจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ติดขัดอย่างหนัก จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย