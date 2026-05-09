ปาฏิหาริย์มีจริง! เคสหมอศิริราชตามหา “Heme” ยาหายาก ช่วยชีวิตภรรยา ล่าสุดได้ช่องทางนำเข้ายาแล้ว

เคสคุณหมอศิริราชขอความช่วยเหลือตามหายาช่วยชีวิตภรรยาที่เป็นโรคหายาก ล่าสุดเพจ Drama-addict เผยข่าวดี ได้ข้อมูลครบถ้วนและพบช่องทางนำเข้ายา Heme แล้ว คุณหมอขอบคุณทุกพลังน้ำใจที่ส่งมาให้ในยามวิกฤต
จากกรณี เรื่องราวสุดสะเทือนใจในโลกออนไลน์ เมื่อคุณหมอศิริราชวัย 34 ปี ต้องออกมาขอความช่วยเหลือตามหายาช่วยชีวิตภรรยาที่ป่วยโรคหายาก อาการวิกฤตจนขยับร่างกายไม่ได้และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยยาสำคัญอย่าง Heme (Panhematin) ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย
ล่าสุด วันนี้ (9 พ.ค.) เพจ “Drama-addict" ได้โพสต์รายงานความคืบหน้า ระบุว่า ”เคสที่คุณหมอขอความช่วยเหลือตามหายากำพร้าตัวหนึ่ง ที่โพสต์เมื่อวาน เพื่อเอามารักษาครอบครัวของเขา
ตอนนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว และได้ช่องทางในการนำยาตัวนั้นเข้าประเทศไทยแล้ว ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันให้ข้อมูลนะครับ ทางคุณหมอขออนุญาตลบโพสต์ครับ“
นอกจากนี้ คุณหมอรายดังกล่าวได้คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่ได้ให้การช่วยเหลือ โดยระบุว่า ”ขอบพระคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับผม มีคนติดต่อมาหลายช่องทางมากๆเลยครับ คนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆครับ ถ้าภรรยาผมผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ผมจะเล่าให้เค้าฟังว่าได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนมากมายขนาดไหน ขอบพระคุณทุกๆคนจากใจจริงครับผม”