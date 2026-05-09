เพจดังแฉ!! หนุ่มจีนถือบัตรประชาชน 13 หลักครบ -มีชื่อในทะเบียนบ้าน โซเชียลจี้ “บิ๊กต่าย” ลากไส้ขบวนการสวมสิทธิ

มาได้ไง? โลกโซเชียลตั้งคำถามถึงกรมการปกครองและตำรวจ หลังปรากฏภาพหนุ่มจีนถือบัตรประชาชนไทยเลข 13 หลักครบอย่างถูกต้อง จี้ตรวจสอบย้อนหลังถึงเจ้าพนักงานผู้ออกบัตร และต้นตอการได้มาซึ่งสัญชาติ และขบวนการสวมสิทธิ
วันนี้ (9 พ.ค.) เพจ “เพื่อนตำรวจ“ เผยเรื่องราวหลังโซเชียลฯแห่แชร์ภาพบัตรประจำตัวประชาชนไทยของหนุ่มจีนรายหนึ่งชื่อว่า “นายเฉิงเจ้า หวู” ในบัตรมีการระบุเลข 13 หลักครบถ้วน พร้อมชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านอย่างชัดเจน จนหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นการสวมสิทธิหรือไม่?
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ไม่ใช้เฉพาะหนุ่มจีนเจ้าของคลังแสงมีเลขบัตรปชช.- มีชื่อในทะเบียนบ้าน เข้าออกไทยบ่อย บิ๊กต่ายสนใจตรวจสอบบุคคลนี้มั้ยครับ ชื่อจีน มีเลข 13 หลัก มีชื่อในทะเบียนบ้าน“
อย่างไรก็ตาม โซเชียลฯต่างพากันจับตาไปที่ "บิ๊กต่าย" หรือ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ว่าจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการได้มาซึ่งสัญชาติของหนุ่มจีนรายนี้หรือไม่ โดยเฉพาะกรณีการตรวจสอบย้อนหลังถึงต้นตอของเลข 13 หลัก และเจ้าพนักงานผู้ออกบัตร เพื่อตัดวงจร "นอมินี" และ "การสวมสิทธิ" ที่กำลังกัดกินระบบฐานข้อมูลราษฎรของไทย