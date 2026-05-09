ไม่ใช่หมอเห็นแก่เงิน! เพจดังแฉชีวิตแพทย์รัฐ อยู่เวรยาว ค่าแรงต่ำ จนต้องลาออก

วิกฤตวงการแพทย์ไทยถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประกาศงดรับผู้ป่วยส่งต่อด้านศัลยกรรมทั่วไป เหตุขาดแคลนศัลยแพทย์อย่างหนัก ขณะที่เพจดัง “Remrin” ออกมาเผยเบื้องหลังชีวิตแพทย์รัฐ ต้องทำงานหนัก ชั่วโมงยาว ค่าตอบแทนต่ำ และบางแห่งค้างจ่ายค่าเวร จนแพทย์จำนวนมากทยอยลาออก สะท้อนปัญหาใหญ่ที่ไม่ใช่ “ขาดหมอ” แต่คือระบบที่ไม่สามารถรักษาคนไว้ได้อีกต่อไป
จากกรณี ก่อนหน้านี้ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล หลังเพจ "หมอไม่บ่น Doctor Not Aggressive" เผยแพร่ภาพเอกสารจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 โดยมีเนื้อหาสำคัญสรุปได้ดังนี้
โรงพยาบาลกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมอย่างหนัก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทั่วไป
ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องออกหนังสือขอความร่วมมืองดรับผู้ป่วยส่งต่อในสาขาศัลยกรรมทั่วไป
ทั้งนี้ ทางเพจระบุว่าสถานการณ์อยู่ในขั้นแย่มาก เนื่องจากมีศัลยแพทย์ลาออกจนจำนวนแพทย์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิถึงจริยธรรมของแพทย์ที่ลาออก จนเกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงสาเหตุที่แท้จริงของวิกฤตสมองไหลในครั้งนี้
ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พ.ค. เพจ “Remrin” ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น สะท้อนวิกฤตระบบสาธารณสุขไทยที่ไม่ได้ขาด “จำนวนแพทย์” แต่ขาดความสามารถในการรักษาแพทย์ให้อยู่ในระบบรัฐ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางที่ต้องทำงานหนักมาก ชั่วโมงยาวนาน ค่าตอบแทนต่ำ และหลายแห่งเริ่มค้างจ่ายค่าเวรจนทำให้แพทย์ทยอยลาออกไปเอกชน คลินิก หรือสายงานอื่น ส่งผลกระทบทั้งต่อการรักษาคนไข้และคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ เพราะอาจารย์แพทย์และหมอเฉพาะทางลดลง ทางเพจชี้ว่าปัญหาหลักไม่ใช่หมอเห็นแก่เงิน แต่เป็นสภาพงานและคุณภาพชีวิตที่หนักเกินรับไหว จนหลายคนไม่สามารถแบกรับต่อได้ แม้จะรักการทำงานในโรงพยาบาลรัฐก็ตาม