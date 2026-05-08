นาทีระทึก! 3 ตูบแสบกดล็อครถกลางงาน PET EXPO ทำพ่อแม่หน้าเหวอ เจ้าหน้าที่รุมช่วยวุ่น

อุทาหรณ์คนรักสัตว์ หลังเจ้าตูบ 3 พี่น้อง เผลอกดเซ็นทรัลล็อกขังตัวเองไว้ในรถ ขณะเจ้าของกำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อเข้างาน PET EXPO 2026 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทำเอาเจ้าหน้าที่และเจ้าของต้องช่วยกันงัดทุกวิธีอยู่นานนับชั่วโมง สุดท้ายต้องใช้ลวดสแตนเลสสะกิดปลดล็อกสำเร็จ
วันนี้ (8 พ.ค.) กลายเป็นอุทาหรณ์รับวันหยุด สำหรับคนรักสัตว์ที่พาเด็ก ๆ ไปเที่ยวงาน PET EXPO 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเจ้าตูบ 3 พี่น้อง "ทาน่า-ลูน่า-ฮาน่า" เผลอกดเซ็นทรัลล็อคขังตัวเองไว้ในรถ ทำเอาเจ้าของและเจ้าหน้าที่รุมช่วยกันเหงื่อตกนานนับชั่วโมง
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของสุนัขได้นำรถเข้าจอดบริเวณชั้นใต้ดินเพื่อเตรียมตัวเข้างาน ขณะที่กำลังลงไปจัดเตรียมรถเข็นและอุปกรณ์ด้านล่างรถอยู่นั้น เพียงชั่วพริบตาเดียวที่หันกลับมาเปิดประตูเพื่อรับเด็ก ๆ ทั้ง 3 สาวลงจากรถ ปรากฏว่า "รถล็อค!" คาดว่าหนึ่งในสุนัขอาจจะกระโดดไปโดนปุ่มเซ็นทรัลล็อคโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ทั้งคู่ต้องติดอยู่ภายในรถทันที
ทางเจ้าของรีบประสานเจ้าหน้าที่ รปภ. และหน่วยกู้ชีพของศูนย์ประชุมฯ กว่า 7 คน เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งพยายามทำตามคลิปใน YouTube โดยใช้สก็อตเทปแปะกระจกแล้วช่วยกันดึงโหนถึง 5 คน จนกระจกแง้มพอสอดลวดได้ แต่ก็ยังไม่สามารถปลดล็อคได้สำเร็จ ท่ามกลางความกังวลเรื่องอากาศหายใจ แม้โชคดีที่จุดจอดรถเป็นชั้นใต้ดินทำให้อากาศยังไม่ร้อนจัด
สุดท้ายต้องพึ่งช่างกุญแจฉุกเฉิน ซึ่งใช้เวลาเดินทางมา 10 นาที และพยายามไขอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังไร้วี่แวว จนเจ้าของรถต้องงัดไม้ตาย นำ "ลวดสแตนเลส" ที่มีติดตัวมาคลายออกแล้วสอดเข้าไปสะกิดปุ่มล็อคด้วยตัวเองจนสำเร็จ โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยส่องไฟนำทาง
หลังจบเหตุการณ์ เจ้าของต้องจ่ายค่าบริการให้ช่างกุญแจไปถึง 2,000 บาท พร้อมทิ้งท้ายด้วยความช้ำใจว่า นอกจากช่างจะเปิดไม่ได้แล้ว ยังแอบเห็นข่าวว่ากรณีคล้ายกันช่างคิดราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาท ถือเป็นบทเรียนราคาแพงทั้งเงินและเวลา จนแทบหมดแรงเดินเที่ยวงานต่อ
อย่างไรก็ตาม ฝากเตือนคนรักสัตว์ ก่อนลงจากรถทุกครั้ง ควรเช็คให้แน่ใจว่ากุญแจอยู่กับตัว หรือแง้มกระจกไว้เล็กน้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากความซนของสัตว์เลี้ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ