เจ้าของแมวรู้เท่าไม่ถึงการณ์! ป้อน "ยาพาราฯ" ให้แมว 1 เม็ดหวังให้หายป่วย เสี่ยงอัตรายตายเฉียบพลัน

รพ.สัตว์ฯ เตือนภัยทาสหมาแมว เแชร์เคสแมวได้รับพิษจาก "ยาพาราเซตามอล" จนหน้าบวมและหายใจลำบาก หลังเจ้าของป้อนยาผู้ใหญ่ให้กินเพราะเห็นน้องป่วย หมอชี้สัตว์เลี้ยงไม่มีเอนไซม์กำจัดพิษยาพาราฯ ย้ำหากพบอาการผิดปกติจากการได้รับยาผิด ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันที
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. เพจ "โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์ยิ้ม" โพสต์เตือนอุทาหรณ์เคสเจ้าของเห็นน้องแมวมีอาการซึม คล้ายจะไม่สบาย ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงป้อน "ยาพาราเซตามอล" ของผู้ใหญ่ให้กินไป 1 เม็ด จากนั้นน้องแมวเกิดอาการผิดปกติจนหน้าบวมใหญ่ ซึ่งยาของมนุษย์อาจไม่เหมาะกับสัตว์ และวิธีที่ดีที่สุดคือ "รีบพาไปพบสัตวแพทย์" เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
โดยทางเพจระบุข้อความว่า "ลูกค้าเห็นแมวซึมเหมือนมีอาการป่วยจึงป้อนยาพาราเซตามอลผู้ใหญ่ให้กิน 1 เม็ด ยาพาราเซตามอลเป็นยาที่มีความอันตรายต่อสุนัขและแมวจริงหรือไม่?
สุนัขและแมวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยาให้เป็นสารที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแมว
อาการ
- ซึม อาเจียน
- หน้าบวม อุ้งเท้าบวม
- สีเหงือกม่วงคล้ำ
- หายใจลำบาก หอบ
- เลือดเป็นสีน้ำตาล ตับวาย
ในกรณีที่ได้รับพิษจากพาราเซตามอลในปริมาณมาก จะทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เจ้าของสัตว์เลี้ยง ไม่ควรซื้อยามาป้อนสัตว์เลี้ยงเอง และควรพาสัตว์เลี้ยงที่ป่วยไปให้สัตวแพทย์ทำการรักษา"
ทางเพจโพสต์อธิบายเพิ่มเติมว่า "ตอนนี้น้อง โอเค แล้วนะครับ เจ้าของน้องอายุเยอะ ไม่ทราบจริง ๆ ครับ พอน้องมีอาการผิดปกติ แกก็พามาหาหมอเลยครับ และก็ร่วมมือในการรักษาดีมากครับ ตอนอธิบายให้ฟังท่านเหมือนจะร้องไห้เลยครับ ท่านรักแมวของท่านมาก ๆ เลยครับ หมอก็สงสารทั้งเจ้าของทั้งแมวครับ
เลยพยายามพูดหยอกตอนอาการดีแล้วว่า หน้าบวม ๆ ก็น่ารักไปอีกแบบนะครับ แต่อย่าเป็นอีกจะดีกว่านะครับ ท่านเป็นคนที่น่ารัก และ รักน้องมากครับ แต่ความไม่รู้ก็คือไม่รู้ครับ อยู่มาจนแก่ พึ่งจะโดนน้องแมวตก โชคดีแล้วครับ ที่ไม่รอนาน หมอโพสต์เพราะอยากให้คนที่ไม่รู้ จะได้รู้ จริง ๆ มีอีกเยอะนะครับ ที่ยังไม่ทราบ เรื่องพวกนี้"