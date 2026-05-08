ชวนชอป ‘ของดีเมืองละโว้’ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร ในงาน ‘Lopburi Market Fest’

จังหวัดลพบุรี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยที่สำคัญ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประเด็นเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร ให้มีแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจการค้าของผู้ประกอบการมีความมั่นคงและยั่งยืน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จึงได้นำนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้ผลิต ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและกระแสโลกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสนับสนุนช่องทางการตลาดของสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ให้มีช่องทางการจำหน่าย และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารปลอดภัย รวมถึงสินเด่นของจังหวัดลพบุรี ส่งผลต่อการพัฒนากิจในระดับพื้นที่ และระดับประเทศต่อไป
จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ของดีเมืองละโว้ ตลาดเกษตรปลอดภัย Lopburi Market Fest” หวังให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารปลอดภัย และสินค้าเด่นของจังหวัดลพบุรี มีแนวคิดในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและความต้องการของผู้บริโภค มีช่องทางการจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าสู่ผู้บริโภคนอกพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าของจังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยนำสินค้าเด่นของจังหวัดลพบุรีที่มีคุณภาพ คัดมาเฉพาะงานนี้ กว่า 50 ร้านค้า อาทิ ปลาส้มฟัก ไข่เค็มดินสอพอง ผ้าทอมัดหมี่ กางเกงลิงลพบุรี ตะกร้าสานพลาสติก กระยาสารท ข้าวหมาก ข้าวเม่าสด ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน กาละแม ไอศครีมผลไม้ สมูทตี้ผลไม้ น้ำนมข้าวโพดข้าว เมล็ดทานตะวันคั่ว ถั่วทอง ถั่วลิสง ข้าวโพดคั่วโบราณ น้ำผึ้ง ตะกร้าสานเส้นพลาสติก อาหารหลากหลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร