เจออีกโรงงาน! "อานุภาพ" แฉปลากระป๋องยัดไส้ ส่อแววเป็นขบวนการ จี้ 2 รมต. อย่าปล่อยให้จบแค่คำขอโทษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สส.อานุภาพ พรรคประชาชน เจอปลากระป๋องยัดไส้โผล่อีกโรงงานที่สมุทรสงคราม รอบนี้หลักฐานคาตาใช้ปลานิล-ปลาหมอคางดำแทนแมคเคอเรล-ซาร์ดีน จี้ 2 รมต. เร่งตรวจสอบทั้งระบบ หวั่นผู้บริโภคกลายเป็นเหยื่อการลดต้นทุนระดับขบวนการ

วันนี้ (8 พ.ค.)  นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สส.สมุทรสงคราม พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปก อีกหนึ่งโรงงานใน จ.สมุทรสงคราม จากภาพเผยให้เห็นทางโรงงานใช้ปลานิลหรือปลาหมอคางดำแทนปลาแมคเคอเรล-ซาร์ดีน ที่ระบุไว้บนฉลาก

โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เจออีกแล้ว!!! ปลาไม่ตรงปก ไม่ใช่แค่โรงงานเดียว

ขอถามท่าน รมต.ศุภมาส ในฐานะควบคุม สคบ.
และรัฐมนตรีช่วยเกษตรวัชระพล ที่ดูแลกรมประมง

ได้กลิ่นหรือยัง...ว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดตามที่เจ้าของโรงงานแรกสารภาพมา ที่คิดว่าออกมาแถลง ออกมาขอโทษแล้วมันจะได้จบๆ

แต่นี่มันคือขบวนการ ที่ท่านมีอำนาจต้องตามให้สุดครับ”







เจออีกโรงงาน! "อานุภาพ" แฉปลากระป๋องยัดไส้ ส่อแววเป็นขบวนการ จี้ 2 รมต. อย่าปล่อยให้จบแค่คำขอโทษ
