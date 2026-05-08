เจออีกโรงงาน! "อานุภาพ" แฉปลากระป๋องยัดไส้ ส่อแววเป็นขบวนการ จี้ 2 รมต. อย่าปล่อยให้จบแค่คำขอโทษ

สส.อานุภาพ พรรคประชาชน เจอปลากระป๋องยัดไส้โผล่อีกโรงงานที่สมุทรสงคราม รอบนี้หลักฐานคาตาใช้ปลานิล-ปลาหมอคางดำแทนแมคเคอเรล-ซาร์ดีน จี้ 2 รมต. เร่งตรวจสอบทั้งระบบ หวั่นผู้บริโภคกลายเป็นเหยื่อการลดต้นทุนระดับขบวนการ
วันนี้ (8 พ.ค.) นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สส.สมุทรสงคราม พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปก อีกหนึ่งโรงงานใน จ.สมุทรสงคราม จากภาพเผยให้เห็นทางโรงงานใช้ปลานิลหรือปลาหมอคางดำแทนปลาแมคเคอเรล-ซาร์ดีน ที่ระบุไว้บนฉลาก
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เจออีกแล้ว!!! ปลาไม่ตรงปก ไม่ใช่แค่โรงงานเดียว
ขอถามท่าน รมต.ศุภมาส ในฐานะควบคุม สคบ.
และรัฐมนตรีช่วยเกษตรวัชระพล ที่ดูแลกรมประมง
ได้กลิ่นหรือยัง...ว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดตามที่เจ้าของโรงงานแรกสารภาพมา ที่คิดว่าออกมาแถลง ออกมาขอโทษแล้วมันจะได้จบๆ
แต่นี่มันคือขบวนการ ที่ท่านมีอำนาจต้องตามให้สุดครับ”