คอนแทคเลนส์ “ACUVUE®” เดินหน้ากลยุทธ์ Consumer Lifestyle-Centric เชื่อมโยงสุขภาพสายตา เข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ จัดงาน “ACUVUE® See Life Butter” พร้อมดึง Butterbear อินฟลูเอนเซอร์ระดับปรากฏการณ์ร่วมงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

แอคคิววิว (ACUVUE®) แบรนด์คอนแทคเลนส์จาก บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพสายตา ประเดิมกิจกรรมตลาดคอนแทคเลนส์ต้นปีด้วยกลยุทธ์ Consumer Lifestyle-Centric ผ่านการจัดงาน “ACUVUE® See Life Butter” มุ่งเน้นการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ (Brand Engagement) ผ่านโมเดลสุขภาพและความบันเทิง (Healthtainment) เพื่อครองใจกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภครุ่นใหม่
จาก Functional Benefit สู่ Emotional Connection
ที่ผ่านมา ตลาดคอนแทคเลนส์มักเน้นการสื่อสารเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Functional) แต่ในครั้งนี้ แอคคิววิวเลือกกลยุทธ์สู่การเป็นแบรนด์ที่เข้าใจและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากขึ้น (Emotional Connection) โดยใช้การคอลแลปร่วมกับ “หมีเนย หรือ Butterbear” มาสคอตอินฟลูเอนเซอร์ระดับปรากฏการณ์ที่สร้างอิมแพคสูงในโซเชียลมีเดีย ซึ่งตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วได้จัดแคมเปญโปรโมชั่นใหญ่ ACUVUE x Butterbear Camp & Care ที่นำมาสู่กิจกรรม Meet & Greet ในครั้งนี้ โดยมีศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ “อาเล็ก ธีรเดช” และ “บลู-พงศ์ทิวัตถ์” มาร่วมงานด้วย เพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่เข้าถึงง่าย และอบอุ่นอ่อนโยน
คุณมาเฮช โดไรอัปปา ผู้อำนวยการแผนกวิชั่นแคร์ประเทศไทย บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ว่า “การดูแลดวงตาไม่ใช่แค่เรื่องของอวัยวะ แต่คือการดูแลคุณภาพชีวิตในทุกๆ วัน เราเชื่อว่าความห่วงใยและความรู้สึกดีๆ คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพตามากขึ้น การร่วมงานกับน้องเนยทำให้การสื่อสารเรื่องสุขภาพกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย และสร้างพลังบวกให้กับแบรนด์ได้อย่างมหาศาล”
การขยายส่วนบ่งตลาดผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ Pain Point ของผู้บริโภค
ในเชิงผลิตภัณฑ์ แอคคิววิวมีความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมจาก 2 ผลิตภัณฑ์หลักในตระกูล OASYS 1-Day ที่มาพร้อมเทคโนโลยี HydraLuxe® ในกลุ่มตลาดคอนแทคเลนส์พรีเมียม โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (Market Segmentation) อย่างชัดเจน
1. กลุ่มสายตาสั้น/ยาว: เน้นตอบโจทย์ Digital Lifestyle ที่ต้องการความชุ่มชื้น สำหรับการใช้สายตายาวนานตลอดวัน
2. กลุ่มสายตาเอียง: ชูเทคโนโลยี Eyelid Stabilized Design เพื่อแก้ Pain Point เรื่องภาพไม่ชัดขณะเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มที่ยังไม่เคยใช้คอนแทคเลนส์สายตาเอียงมาก่อน
สร้างประสบการณ์ Brand Experience แบบครบวงจร
นอกเหนือจากการสร้างการรับรู้ (Awareness) ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ แอคคิววิวยังเน้นการ Recruit and Converse ด้วยการจัดโซนตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญภายในงาน เพื่อเปลี่ยนจาก "ผู้ร่วมงาน" ให้กลายเป็น "ผู้ใช้งานจริง" ผ่านคำแนะนำและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และสายตา
กลยุทธ์การตลาดผ่านการจัดงาน “ ACUVUE® See Life Butter” ครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญของแอคคิววิวในการตอกย้ำตำแหน่งผู้นำตลาดที่ไม่เพียงแต่มอบนวัตกรรมที่ดีที่สุด แต่ยังครองใจผู้บริโภคด้วยความเข้าใจในทุกมิติของการใช้ชีวิต
สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมคอนแทคเลนส์จากแอคคิววิว สามารถรับคำปรึกษาและตรวจวัดสายตาได้ที่ร้านแว่นตาชั้นนำทั่วประเทศ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.acuvue.co.th