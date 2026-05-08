กทม. ร่วมกับ Engenius Group จัดอบรบพัฒนาครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1,215 คน โดยเรียนรู้ผ่าน “ Engenius English OnLearn” เพื่อมุ่งยกระดับสู่มาตรฐาน CEFR

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท เอ็นจีเนียส กรุ๊ป จำกัด โดย ดร. เหมือนฝัน โกรัตนะ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร” เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม 1,215 คน มุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน พร้อมเสริมเทคนิคการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กทม. รองผู้ว่าฯ ศานนท์ หวังสร้างบุญ ระบุว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองระดับนานาชาติที่มีผู้มาเยือนกว่า 30 ล้านคนต่อปี ทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินตามกรอบ CEFR พบว่านักเรียนผ่านระดับ A1 เพียงร้อยละ 3 ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนความจำเป็นในการพัฒนาทั้งครู ผู้เรียน และผู้บริหารควบคู่กัน จุดเด่นของโครงการคือการนำ “ Engenius English OnLearn” โดยบริษัท เอ็นจีเนียส กรุ๊ป จำกัด บริหารงานโดย ดร. เหมือนฝัน โกรัตนะ มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ โดยเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการเรียนแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) มีทั้งบทเรียนแบบโต้ตอบ ระบบวิเคราะห์ระดับผู้เรียน และแบบทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ช่วยให้ครูติดตามผลได้แบบเรียลไทม์ และผู้เรียนเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 8 รุ่น ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 6 สิงหาคม 2569 กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ (Online Training) ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 5 กันยายน 2569 และกิจกรรมที่ 3 การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดยใช้ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ E-ELT ในเดือนสิงหาคม 2569 ทั้งนี้ ภายในพิธีมี นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการศึกษา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ห้องปรินซ์บอลลูม ชั้น 11 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย