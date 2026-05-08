คณะประมง มก. เริ่มภารกิจเลี้ยง "แซลมอนไทย" ครั้งแรกในระบบปิด ยัน ปลอดภัยสูงสุดด้วยน้ำเย็นจาก LNG หวังลดการนำเข้า 100%

คณะประมง มก. เริ่มทดลองเลี้ยงแซลมอนระบบปิดครั้งแรกในไทย นำไข่ปลา 20,000 ฟองลงแล็บล้ำสมัยที่ระยอง ใช้ความเย็นเหลือทิ้งจาก PTT LNG มาหล่อเลี้ยง หวังลดการนำเข้าปีละ 8 พันล้าน ย้ำปลอดภัยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. เฟซบุ๊ก “Thon Thamrongnawasawat” หรือ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข่าวดีของคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ เตรียมทดลองเลี้ยงปลาแซลมอนในประเทศไทย โดยไข่ปลาแซลมอนที่ผสมแล้วจำนวน 20,000 ฟอง เดินทางจากชิลี ผ่านการตรวจสอบทางกฎหมายถึงมือทีมวิจัยเรียบร้อยแล้ว
ทางเพจระบุข้อความว่า “คนไทยชอบกินแซลมอน ไทยนำเข้ามากเป็นอันดับ 5 ของโลก ปีละ 7-8 พันล้านบาท แซลมอนเป็นปลาน้ำเย็น เราเลี้ยงไม่ได้ แต่ถ้าเราหาน้ำเย็นได้ล่ะ ?
นี่คือจุดพลิกผัน เมื่อคณะประมงเริ่มทดลองเลี้ยงแซลมอนในระบบปิดเป็นครั้งแรกของไทย !
เพราะเราร่วมมือกับ PTT LNG นำความเย็นที่ได้จากโรงแยกก๊าซ มาหล่อเย็นจนได้น้ำเย็นในระดับเหมาะสม
ก๊าซในอ่าวไทยลดลง ในอนาคตเราต้องนำเข้า LNG เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความเย็นมีแต่ถูกทิ้งไปไร้ประโยชน์
การเลี้ยงระบบปิด รวมถึงปลาไม่มีทางอยู่ได้ในน้ำร้อน/แหล่งธรรมชาติของไทย (เลี้ยงที่กรุงเทพ/ระยอง ไม่ใช่บนภูเขา) ทำให้ปลอดภัยจากเอเลี่ยนสปีชี่ส์
ไม่มีกรณีปลาหมอคางดำแน่นอน เราระมัดระวังสูงสุด
ไข่ปลาแซลมอนที่ผสมแล้วจากประเทศชิลี จำนวน 20,000 ฟอง ผ่านการตรวจสอบทางกม. มาถึงคณะประมงแล้วครับ
นาทีประวัติศาสตร์เริ่มต้น ทีมวิจัยของคณะประมงบรรจงนำไข่น้อยๆ วางเรียงในห้องแลปทันสมัยที่สุด จัดทำมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ
มันอาจต้องใช้เวลาพอสมควร กว่าเราจะทำให้เป็นจริงได้ในระดับตลาด
แต่ถ้าคิดถึงเงินปีละ 8 พันล้าน ประเทศชาติประหยัดเงินได้มหาศาล ไม่ต้องทำตลาดด้วย เพราะคนไทยชอบกินแซลมอน
นี่คือการนับหนึ่งของประมงยุคใหม่ ปลาทุกตัวที่ได้ต่อจากนี้ไปคือกำไรของประเทศไทย เพราะตอนนี้เรานำเข้า 100%
และนั่นคือความพยายามของคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
ลดการขาดทุนของประเทศชาติ แสวงหาหนทางใหม่ สร้างกำไรให้คนไทย !
หมายเหตุ - ผลพลอยได้ ปลา 20,000 ตัว มันต้องมีตายบ้าง ว่าแต่…ตายแล้วไปไหนนะ"