อึ้ง! กำเงิน 1,000 ซื้อชุดนักเรียน ป.1 ไม่ครบเซต ผู้ปกครองตัดพ้อสะท้อนวลีจุกอก “มีลูกต้องมีเงิน”

ผู้ปกครองรายหนึ่งกำเงินสด 1,000 บาท หวังซื้อชุดนักเรียนให้ลูกชายที่กำลังจะขึ้น ป.1 แต่กลับต้องช็อกหนักเมื่อบิลค่าเสื้อ กางเกง และเข็มขัด ปาไปกว่า 700 บาท เหลือเงินทอนไม่พอจ่ายค่ารองเท้าและถุงเท้า จนต้องเดินออกไปกดเงินเพิ่ม งานนี้ทำเอาโซเชียลแห่เห็นใจ พร้อมตั้งคำถามจุกอกถึงอนาคตการศึกษาที่สวนทางกับค่าครองชีพ สะท้อนความจริงยุคนี้ว่ามีลูกต้องมีเงิน
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ผู้ปกครองรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนสภาพเศรษฐกิจและภาระของคนเป็นพ่อแม่ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนได้อย่างชัดเจน โดยได้เผยประสบการณ์จริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมให้กับบุตรที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเลิกงาน ผู้ปกครองท่านนี้ได้เดินทางไปยังร้านจำหน่ายชุดนักเรียนแห่งหนึ่ง โดยได้เตรียมเงินสดที่เพิ่งกดมาจำนวน 1,000 บาท และวัดขนาดตัวของบุตรหลานไปเรียบร้อย (รอบอก 34 นิ้ว, เอว 26 นิ้ว) ด้วยความคาดหวังว่าเงินจำนวนนี้จะเพียงพอสำหรับชุดนักเรียนครบเซต ทว่าเมื่อถึงเวลาชำระเงินกลับพบว่า ต้นทุนของชุดนักเรียน 1 ชุด มีราคาสูงกว่าที่ประเมินไว้
ผู้ปกครองได้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ดังนี้
• เสื้อนักเรียน: 245 บาท (บวกค่าปักชื่อ 60 บาท) รวม 305 บาท
• กางเกงนักเรียน: 300 บาท
• เข็มขัดนักเรียน: 109 บาท
• รวมค่าใช้จ่ายส่วนแรก: 714 บาท
จากงบประมาณ 1,000 บาท เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายส่วนแรกแล้ว เหลือเงินทอนเพียง 286 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการซื้อรองเท้าและถุงเท้านักเรียน เนื่องจากเฉพาะรองเท้านักเรียนเบอร์ 32 เพียงอย่างเดียวก็มีราคาอยู่ที่ 389 บาทแล้ว ส่งผลให้งบ 1,000 บาทที่ตั้งไว้บานปลาย และผู้ปกครองต้องเดินออกมากดเงินสดเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังระบุด้วยว่า ปัจจัยเรื่องขนาดตัวของเด็กที่สวมใส่ไซส์ใหญ่ ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
ผู้โพสต์ยังได้ตั้งข้อสังเกตและสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและค่าแรง โดยระบุว่า ต้นทุนของชุดนักเรียนที่ลูกต้องใส่ไปในแต่ละวันนั้นมีราคาสูงมาก จึงเกิดคำถามว่าในอนาคตเมื่อเด็กเรียนจบและก้าวเข้าสู่ระบบการทำงาน ด้วยฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 บาทนั้น จะถือเป็นความคุ้มค่า