เอส เอฟ ร่วมกับ โคคา-โคล่า จัดใหญ่! ชวน ‘จิมมี่-ซี’ ฉลองการกลับมาของ ‘THE DEVIL WEARS PRADA 2’ อัดกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษ

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ร่วมกับ โคคา-โคล่า จัดเต็มความยิ่งใหญ่ ต้อนรับการกลับมาของภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์ “THE DEVIL WEARS PRADA 2” กับอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ SF x COKE THE DEVIL WEARS PRADA 2 DAY โดยพาสองหนุ่มสายแฟชั่น ‘จิมมี่ - จิตรพล โพธิวิหค’ และ ‘ซี - ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ’ มาร่วมฉลอง พร้อมส่งแพ็กเกจพิเศษ บัตรชมภาพยนตร์พร้อมเครื่องดื่มโค้ก จำหน่ายในราคาเพียง 169 บาท เฉพาะที่ เอส เอฟ เท่านั้น!
ฉลองการกลับมาของ THE DEVIL WEARS PRADA 2 ที่แฟน ๆ ทั่วโลกรอคอยยาวนานกว่า 20 ปี เอส เอฟ และ โคคา-โคล่า เนรมิตรันเวย์สุดอลังการ พร้อมการพาสองหนุ่มสุดฮอต ‘จิมมี่ - จิตรพล โพธิวิหค และ ซี - ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ’ ร่วมเดินแบบ และพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ แบบใกล้ชิดกับแฟน ๆ พร้อมพิธีกรสุดอารมณ์ดี ‘เลโอ-โซสเซย์’ ที่มาร่วมสร้างความบันเทิงในงาน “SF x COKE THE DEVIL WEARS PRADA 2 DAY” ที่ชั้น 7 โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ
นอกจากนี้ ‘จิมมี่-ซี’ และ ‘Avocean (อโวเชียน)’ (แฟนดอมคาแรกเตอร์ของ จิมมี่-ซี) ยังได้ร่วมชมภาพยนตร์ และทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในรอบพิเศษ ‘SF SPECIAL FRIENDS SCREENING : THE DEVIL WEARS PRADA 2’ กับสมาชิก SF+ ผู้โชคดีจำนวน 608 คน จากการซื้อแพ็กเกจ SFxCOKE SUPER LUCKY DEVIL ทำเอาบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มตลอดทั้งงาน
อีกหนึ่งความพิเศษของ SF x COKE THE DEVIL WEARS PRADA 2 DAY ที่ เอส เอฟ กับรอบพิเศษ THE DEVIL’S GURUS ที่ได้สองคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนดัง ‘โน้ต - ศรัญ คุ้งบรรพต’ และ ‘ต่อ- จิตรพันธุ์ หัชชะวณิช’ จากช่อง JitoX มาร่วมพูดคุยเจาะลึก พร้อม Q&A ในหลายหลายประเด็นหลังชมภาพยนตร์จบ เพิ่มมุมมองใหม่ๆ ให้กับหนังแฟชั่นระดับตำนานเรื่องนี้ได้อย่างสนุกและเข้มข้น
พิเศษ! สำหรับสมาชิก SF+ (สมัครฟรี) เอส เอฟ และ โค้ก ชวนดู THE DEVIL WEARS PRADA 2 แบบคุ้มกว่าใคร กับแพ็กเกจ SFxCOKE SUPER DEVIL PACKAGE ในราคาเพียง 169 บาท (จำกัด 4 สิทธิ์/สมาชิก) ในแพ็กเกจประกอบด้วย บัตรชมภาพยนตร์ THE DEVIL WEARS PRADA 2 1 ที่นั่ง (สำหรับที่นั่ง Bench, Deluxe และ Premium) และน้ำอัดลม 1 แก้ว (ขนาด 44 ออนซ์) จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จนกว่าสินค้าจะหมด) ผ่านช่องทางออนไลน์ และโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับปรากฎการณ์ภาพยนตร์แฟชั่นแห่งปีใน ‘THE DEVIL WEARS PRADA 2’ ฉายแล้ววันนี้ ที่ เอส เอฟ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com และจุดจำหน่ายบัตรหน้าโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา รวมถึงติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ผ่านโซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือ #SFcinema