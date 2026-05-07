เตือนภัย! มิจฉาชีพใช้ AI Deepfake ปลอมพระรูป-พระสุรเสียง "สมเด็จพระสังฆราช" หลอกลวงทางธุรกิจ

วันนี้ (7 พ.ค.) สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศด่วน เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อภาพและเสียงตัดต่อ AI Deepfake เลียนแบบสมเด็จพระสังฆราชเพื่อแสวงประโยชน์ทางการค้า ย้ำเป็นข้อมูลเท็จและผิดกฎหมาย
จากกรณีที่ปรากฏการแพร่ระบาดของคลิปวิดีโอและภาพที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Deepfake ในการตัดต่อพระรูปและเลียนพระสุรเสียงของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทุจริตและแอบอ้างในเชิงพาณิชย์นั้น
ล่าสุด สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ออกประกาศชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ ประสานหน่วยงานรัฐดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด ขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ประสานงานร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลเท็จบางรายการมีต้นกำเนิดมาจาก ต่างประเทศ ทำให้การปิดกั้นหรือบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศอาจทำไม่ได้ในทันที แต่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่
โดย ช่องทางทางการของวัดและสำนักงานฯ
เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของภัยเทคโนโลยี สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ขอให้สาธารณชนรับฟังข้อมูล ข่าวสาร และพระดำรัสต่างๆ จากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ได้แก่
1.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2.สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
3.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
"ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูล รูปภาพ เสียง หรือคำกล่าวใดๆ ที่มิได้เผยแพร่จากช่องทางหลักโดยเด็ดขาด เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยช่องว่างทางเทคโนโลยีมาสร้างความเสื่อมเสีย"